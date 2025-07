De Libertad y Democracia a Libertad y República: Tuto quiere su propio partido político

El movimiento de Jorge Tuto Quiroga busca recolectar 100.000 firmas para crear Libertad y República (Libre) con el objetivo de tramitar ante el TSE su personalidad jurídica.

eju.tv / Video: No Mentirás

Jorge Tuto Quiroga quiere tener su propio partido político luego de terciar durante varios años con otras siglas y alianzas. Este año, el expresidente pactó con el Frente Revolucionario de Izquierda (FRI) para conformar la alianza Libertad y Democracia (Libre) para competir en las elecciones generales.

Ahora, busca recolectar 100.000 firmas para legalizar Libertad y República (Libre) con el objetivo de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) aprueba su conformación legal con la entrega de su personalidad jurídica.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El jefe de campaña de la actual alianza, Luis Vázquez, admitió que probablemente antes este movimiento «no tenía la consciencia muy clara» y por ello se apostaba a los acuerdos con los partidos con sigla vigente.

«No lo hicimos antes porque optamos por el mecanismo de las alianzas, pero un partido político es más que una alianza, es una institución de pedagogía política interna, que además va creando una filosofía», argumentó.

En ese marco, consideró que llegó la hora de enmendar ese «error» con el objetivo de participar con sigla propia en las elecciones subnacionales de 2026.

«Fue un error no tomarlo antes (la decisión), pero ahora podemos corregir ese error adoptando la decisión de crearlo ahora y ojalá no sea el único partido», dijo Vásquez en una entrevista con No Mentirás que se difunde en la red RTP.

El dirigente brindó una conferencia de prensa en la que confirmó que fueron notificados con la resolución del TSE para comenzar con la recolección de las firmas necesarias para completar el registro de militantes, requisito indispensable para conformar una sigla.

«Tuto es sin duda el líder fundamental de este proyecto y va a seguir siendo el líder principal de Libre, Tuto es ese canal de comunicación para crear esta institución, por lo tanto, yo creo que este es el momento de hacerlo», señaló Vásquez.

«Hay mucha gente que se nos está uniendo y esa gente va a encontrar en nosotros una respuesta de crear ese espacio democrático para que todos puedan sentirse acogidos», sostuvo.