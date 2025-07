«Decía tener la fórmula ganadora, pero solo hay anuncios»: alcalde Arias critica posible alianza entre Jhonny Fernández y Eva Liz

El tema sobre el binomio de Fuerza del Pueblo creció luego de que Jhonny Fernández no descartara a Eva Liz como su acompañante de fórmula. “No sé, hasta el 13 de agosto tenemos tiempo de presentar al candidato a vicepresidente. En política no hay nada descartado”, dijo Fernández al ser consultado sobre su acompañante.

El alcalde de La Paz, Iván Arias, cuestionó este jueves duramente la proclamada “fórmula ganadora” del candidato presidencial por Alianza Fuerza del Pueblo, Jhonny Fernández, y puso en duda la posible inclusión de Eva Liz Morales, hija del expresidente Evo Morales, como parte de su binomio, como lo anunció en pasados días.

“Decía tener la fórmula ganadora y lo único que se ve es una fórmula de anuncios”, declaró Arias, en referencia a los anuncios sin concreciones del burgomaestre cruceño. También advirtió que, aunque se concrete una alianza con Eva Liz Morales, sin una imagen conjunta en la papeleta electoral, la fórmula no sumaría respaldo de la población, con miras a las elecciones generales del 17 de agosto próximo.

“Evo dijo que no tiene acuerdo con Jhonny. No imagino que su hija se alíe con él. No veo ese nivel de autonomía en ella”, remarcó Arias, poniendo en duda una ruptura entre padre e hija dentro como para ser la candidata vicepresidencial.

El tema sobre el binomio de UCS creció luego de que Jhonny Fernández no descartara a Eva Liz como su acompañante de fórmula. “No sé, hasta el 13 de agosto tenemos tiempo de presentar al candidato a vicepresidente. En política no hay nada descartado”, dijo Fernández al ser consultado sobre su acompañante.

La definición del binomio presidencial de UCS se conocerá oficialmente el próximo 13 de agosto, a solo cuatro días de las elecciones generales. Mientras tanto, las dudas y las críticas persisten.

La única fuerza política que no tiene candidato a vicepresidente es Fuerza del Pueblo de Jhonny Fernández. El 6 de junio se conoció que el acompañante de fórmula de Fernández, el dirigente gremial de El Alto, Felipe Quispe, fue inhabilitado y al estar dentro el plazo, esa acefalía podría ser llenada con Eva Liz Morales.