Denunciante de Epstein relata un escalofriante encuentro con Trump

El testimonio de Maria Farmer podría vincular al actual presidente estadounidense con los archivos de Jeffrey Epstein.

Fuente: RT

La artista Maria Farmer, una de las denunciantes de Jeffrey Epstein, contó en una entrevista a MSNBC acerca de un encuentro que afirma haber tenido con Donald Trump en 1995 en la oficina del ya fallecido magnate financiero, acusado de liderar una red de trata de menores.

La presentadora Jen Psaki preguntó a la entrevistada sobre ese encuentro con Trump, del que Farmer ya había hablado para The New York Times, para que explicara qué fue lo que le dio miedo del futuro mandatario. Según la mujer, el supuesto encuentro con Trump habría ocurrido una noche en la que Epstein la llamó inesperadamente a sus oficinas en un edificio de lujo en Manhattan y ella acudió en pantalones cortos. Cuando llegó al lugar, el futuro mandatario la miró atentamente y Farmer recuerda haber sentido miedo ante la situación. Instantes después, el financista entró a la habitación y le dijo a Trump: «No, no. Ella no está aquí para ti».

Farmer recuerda que se sintió «un poco intimidada» por el hecho de estar en una oficina oscura a solas con «un poderoso hombre de negocios». En un momento le hizo una mueca a Trump, que la estaba mirando, porque estaba asustada, y él se rió. «Y mientras eso sucedía, Epstein entró y dijo: ‘Oh, no, no, no, ella no está aquí para ti’. Y recalcó: ‘Ella no está aquí para ti’. Y dijo: ‘Ven conmigo'», recordó la artista. Aseveró que Trump se fue con Epstein a otro despacho y, al salir, comentó: «Oh, pensé que tenía 16 años». Farmer indicó que tras escuchar esta frase pensó si realmente allí había una chica de 16 años.

¿Quién es Maria Farmer?

Farmer trabajó entre 1995 y 1996 para el financista, inicialmente para adquirir obras de arte en su nombre, pero luego terminó supervisando los ingresos y salidas de menores, mujeres jóvenes y celebridades en la entrada principal de la casa del empresario en Nueva York. La artista aseveró que en una ocasión Epstein y Ghislaine Maxwell, expareja y cómplice del magnate, la manosearon violentamente luego de que su jefe le pidiera un masaje de pies.

La denuncia por agresión sexual contra Epstein fue presentada por Farmer en 1996 ante el Departamento de Policía de Nueva York y luego al FBI. En aquel momento, la denunciante instó a examinar con mayor profundidad a las personas cercanas al financista, incluyendo a Trump. Su solicitud fue reafirmada cuando el FBI la volvió a entrevistar sobre el caso en 2006.