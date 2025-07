Doria Medina: Arce «no se da cuenta que nos ha llevado a la peor crisis económica de los últimos 40 años»

El candidato de Unidad denunció que el Gobierno presupuestó $us 356 millones, unos Bs 2.483 millones, para viajes, viáticos, celebraciones o celulares, un gasto que promete eliminar.

eju.tv / Video: Que No Me Pierda

El candidato a la Presidencia por la alianza Unidad, Samuel Doria Medina, afirmó que el presidente Luis Arce «no se da cuenta que nos ha llevado a la peor crisis económica de los últimos 40 años» debido a varios factores.

En ese marco, denunció que el Gobierno presupuestó $us 356 millones, unos Bs 2.483 millones, para viajes, viáticos, celebraciones, celulares o ropa, entre otras actividades.

«Cómo el presidente Arce no se da cuenta que nos ha llevado a la peor crisis económica de los últimos 40 años por no animarse a tomar medidas, habla de cosas absurdas. ¿Alguien quisiera comprar el ingenio de San Buenaventura que se ha hecho en el lugar equivocado?», se cuestionó en una entrevista en el programa Que No Me Pierda de la red UNO.

Doria Medina presentó un proyecto de decreto para eliminar los gastos innecesarios sin necesidad de despedir personal del Estado.

«Se acabó la fiesta. Hemos identificado que el Gobierno destinó Bs 82 millones para celebraciones que no son ni actos cívicos ni militares. Además, se incluyen Bs 250 millones para viajes, más de Bs 100 millones en viáticos, Bs 50 millones para celulares nuevos, Bs 80 millones para vehículos, y hasta para ropa que no es uniforme», señaló

La medida que el candidato a la Presidencia plantea tiene el objetivo de ahorrar recursos al Estado, pero además reducir el gasto público en la primeras horas de su Gobierno si es que gana las elecciones del 17 de agosto.

«Con estos Bs 2.483 millones se podría cubrir la Renta Dignidad y otros bonos. Esto muestra que la economía se está administrando mal. Ahora entiendo por qué el Gobierno no siente la crisis, porque sigue de fiesta», denunció.