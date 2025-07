Dorny Romero «no está cómodo» y buscará su salida del club Bolívar

Con la llegada de Martín Cauteruccio, el dominicano siente que le costará mucho ser titular. El empresario del jugador se reunirá la próxima semana con la dirigencia de la Academia.

Dorny Romero “no está cómodo” en Bolívar, la poca continuidad que le ha dado el entrenador Flavio Robatto en lo que va del año puede derivar en su salida a un club del exterior, de acuerdo con la información que dio a conocer su representante, Silvio Fontana

“Me ha expresado que no está muy contento en Bolívar, no está cómodo ya que no está jugando y siempre le traen un nueve referente y no confían en él”, sostuvo Fontana

En los primeros seis meses del año, el dominicano sólo ha convertido seis tantos con la casaca celeste, cuatro en el certamen todos contra todos y dos en el seriado.

Con la llegada del uruguayo Martín Cauterucció, el veloz atacante sabe que “no la tendrá fácil” en lo resta de la temporada.

“Dorny no tuvo un buen primer semestre ya que no partiicipó mucho en el equipo y no queiere que le ocurra lo mismo hasta fin de año”.

El empresario anticipó que luego del partido que los celestes jueguen este miércoles con palestino, en Santiago de Chile, se reunirá con la dirigencia de Bolívar para plantearles una salida de Romero.

«El profesor Robatto juega con un nueve de área, un nueve torre y Dorny no es de ese estilo, no la tiene fácil para estar de titular, él no quiere seguir esparando en el banco la voluntad del profesor. Esperemos que pasa en este partido de Copa y luego nos sentaremos con la dirigencia (de Bolívar) para analizar las opciones de Dorny en el exterior”, subrayó.

Confesó que Bolívar hizo una inversión fuerte a principios de año para pagar la salida del FC Aktobe de Kazajistán

“Es un jugador que le salió muy caro a Bolívar, gana muy bien y él no quiere ganar plata de sentado, vamos a esperar esta semana y la siguiente semana me sentaré con Bolívar para ver que sucede”, reitero Fontana al programa Éxito Sports.