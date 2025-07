Dos outsiders quedan fuera de la contienda electoral: Jame Dunn es inhabilitado y Antonio Saravia renuncia a su candidatura

COSAS más relevantes de la media jornada que le recomendamos leer.

TSE inhabilita la candidatura de Jaime Dunn a la Presidencia del Estado. Antonio Saravia renuncia a su candidatura con ADN. TSE confirma habilitación de Del Granado y de Moscoso, pero advierte que un fallo ejecutoriado puede dejarlos fuera de carrera antes de las elecciones. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

TSE inhabilita la candidatura de Jaime Dunn a la Presidencia del Estado

La candidatura de Jaime Dunn para las elecciones presidenciales de agosto quedó inhabilitada tras la resolución de Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que sesionó el martes y postergó el debate hasta este miércoles, dándose el resultado final. El tema fue tratado por el TSE luego que la Alcaldía del El Alto envió un informe sobre deudas del postulante, que generó polémica y protestas de los seguidores del analista financiero. La municipalidad asegura que aún hay cuentas pendientes por saldar, siendo esta situación un escollo para su postulación. Dunn aseguró en reiteradas ocasiones que entregó los papeles necesarios para ser habilitado por Nueva Generación Patriótica (NGP) como candidato presidencial. Sin embargo, desde la Alcaldía alteña informaron que el aspirante aún tiene deudas con el municipio, requerimientos de pago y pliego de cargo ejecutoriado, siendo este un impedimento para habilitarlo. Jaime Dunn buscaba ser candidato, pero la falta de la documentación probatoria jugó en su contra.

En menos de tres meses, Dunn fue anunciado como precandidato presidencial por tres partidos

Este miércoles el Tribunal Supremo Electoral (TSE) decidió que Jaime Dunn no será candidato presidencial pues no cumple los requisitos establecidos ley. Desde que anunció su intención de postularse, Dunn fue presentado como candidato por tres organizaciones políticas. El 9 de abril, Dunn fue anunciado como precandidato de Acción Democrática Nacional (ADN); sin embargo, una semana después, el secretario ejecutivo de esta contienda política, Roberto Gutiérrez, reportó que se rompió el acercamiento. Pasaron los días y el economista nuevamente se mostró en los medios de comunicación, esta vez, con otro partido, fue así que el 27 de abril, el Partido Demócrata Cristiano (PDC) realizó la proclamación de Dunn como precandidato presidencial. El evento se realizó en un hotel de Santa Cruz, donde el postulante se presentó con unos guantes de boxeo. Sin embargo, esta alianza de igual manera no tuvo éxito ya que el presidente del PDC, Roberto Castro, presentó a Rodrigo Paz como candidato oficial de su partido.

Antonio Saravia renuncia a su candidatura con ADN

El candidato de Acción Democrática Nacionalista (ADN) Antonio Saravia renunció este miércoles a su candidatura por la alianza ADN y Partido Liberal Boliviano. «Después de una profunda reflexión y amplia consulta partidaria, nos vemos obligados a retirar las candidaturas de nuestros militantes por la Alianza Libertad y Progreso ADN, incluida la candidatura a la vicepresidencia de nuestro presidente, Antonio Saravia», comunicó el Partido Liberal Boliviano. El PLB suscribió un acuerdo con ADN y Paulo Rodríguez Folster para participar de las elecciones generales del 17 de agosto. Rodríguez fue inhabilitado por el TSE como candidato a la Presidencia, y la Alianza Libertad y Progreso ADN nominó como candidato presidencial substituto a Pavel Aracena. “Lamentablemente, y pese a haberlo intentado, fue imposible concretar con el nuevo candidato presidencial el abrazo de las ideas liberales como doctrina, enfoque y guía de acción política, como era la intención del acuerdo inicial”, detalla el pronunciamiento del frente.

TSE confirma habilitación de Del Granado y de Moscoso, pero advierte que un fallo ejecutoriado puede dejarlos fuera de carrera antes de las elecciones

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) confirmó este miércoles que los candidatos Juan del Granado y Roberto Javier Moscoso están habilitados para participar en las elecciones nacionales del próximo 17 de agosto, ya que ambos enfrentan procesos en etapa de apelación y no cuentan con sentencias ejecutoriadas sobre su solvencia fiscal que puedan impedir su postulación. No obstante, un fallo que tenga sentencia ejecutoriada antes de los comicios los puede afectar en sus candidaturas. El secretario de Cámara del TSE, Fernando Arteaga, explicó que, de acuerdo con la información proporcionada por la Contraloría General del Estado, tanto Del Granado como Moscoso tienen procesos en curso que aún no están concluidos de forma definitiva. “En el caso del candidato Juan del Granado, su solvencia fiscal señala un proceso en apelación, lo que quiere decir que todavía no hay un proceso concluido ni con sentencia ejecutoriada. Lo mismo ocurre con el candidato Roberto Javier Moscoso, cuya información de la Contraloría también señala que está en apelación”, detalló Arteaga.

Diputada evista pide a Luis Arce que le pase el contacto de sus hijos en el Banco Ganadero

La diputada evista Soledad Pérez pidió este miércoles al presidente Luis Arce que le pase el contacto del Banco Ganadero que otorgó créditos a sus hijos, porque es un ‘capo’, ya que a los microempresarios le piden hasta las ‘perlas de la virgen’ para poder otorgarles un préstamo en cualesquiera de las instituciones del sistema financiero nacional. El pasado 26 de junio, Arce Catacora confirmó que su hijo, Rafael Ernesto Arce Mosqueira, de 24 años, adquirió una propiedad agropecuaria en el departamento de Santa Cruz, por un valor de tres millones de dólares, a través de un crédito otorgado por el Banco Ganadero; de esa manera, aceptó la operación inmobiliaria de su vástago, que motivó pedidos de fiscalización por parte de la oposición y la opinión pública. “Pedirle al presidente primero que nos pase a su analista, a su asesor, porque Puig es asesor, es un capo, no? Tres millones, tres millones a una persona de 22 años y a otra de 20. ¿Qué carrera tienen? ¿Tienen algún diplomado? ¿Tienen alguna unidad productiva?”, preguntó la asambleísta.

Banco Ganadero se pronuncia tras polémica por millonario préstamo a hijos de Arce

El Banco Ganadero se pronunció este miércoles luego de la polémica generada por la otorgación de millonarios créditos a los hijos del presidente Luis Arce. «En relación con algunas publicaciones difundidas en días pasados, en las que se mencionó al Banco Ganadero SA, nos permitimos manifestar lo siguiente: todas nuestras operaciones se rigen por criterios técnicos, cumpliendo a cabalidad con la Ley de Servicios Financieros, la Recopilación de Normas para Servicios Financieros y la normativa vigente», se lee en el comunicado. El jueves 26 de junio el presidente Arce confirmó que su hijo Rafael Ernesto Arce Mosqueira, de 24 años, adquirió una propiedad agropecuaria en el municipio de Cuatro Cañadas, Santa Cruz, por un valor de tres millones de dólares, a través de un crédito otorgado por el Banco Ganadero. Además de Rafael Ernesto, su hermana Camila Arce Mosqueira también participó de la operación cuando sólo tenía 20 años, un crédito bancario por un total de 63,1 millones de bolivianos, que al cambio oficial representaban 9,1 millones de dólares.

Chuquisaca: CST retira postulación de Isac Tejerina y abandona sesión para elegir al gobernador interino

Luz Zubieta, asambleísta de Chuquisaca Somos Todos (CST) anuncia el retiro de la candidatura de Isac Tejerina para el interinato de la Gobernación de Chuquisaca y la salida de sus miembros de la sesión extraordinaria de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD). Explicó que esta decisión será comunicada mediante una nota formal a la directiva de la ALD, debido a “irregularidades” en la sesión para tratar la suplencia de Damián Condori. Con esta determinación, CST espera que la presidenta de la ALD, Silvia Garnica, no reanude la sesión a las 14:00 de este miércoles y convoque a una nueva sesión con la finalidad de elegir al gobernador interino con la presencia de su bancada. La sesión ingresó en un cuarto intermedio antes de las 13:00 debido a que no hubo acuerdos en la forma de elegir al gobernador interino entre los postulantes Tejerina (CST) y Francisco Rentería (MAS). Esta es la tercera vez en que los asambleístas departamentales no se ponen de acuerdo para elegir a la autoridad interina.

Evistas piden al TSE devolver la dirección del MAS a Morales y permitir la postulación de Pan-Bol

A través de una nota presentada al Tribunal Supremo Electoral (TSE), los seguidores de Evo Morales piden la restitución de la dirección nacional el MAS-IPSP a la dirigencia evista, permitir la participación de Pan-Bol en las elecciones y aceptar la postulación del dirigente cocalero. «Esta carta obedece a una representación del fin de semana de nuestro ampliado de emergencia, ustedes son testigos que se han dado las condiciones infelices de no contar con una representación política que exprese su voluntad», declaró a la prensa el abogado evista Wilfredo Chávez. Los sectores controlados por Morales se reunieron «de emergencia» el fin de semana en el trópico para exigir que el Órgano Electoral Plurinacional devuelva la dirección del MAS a la dirigencia evista, además exigen cumplir la resolución 140/2025 de la Sala Constitución Cuarta de La Paz, para la participación de Pan-Bol en las elecciones generales y «respetar la decisión soberana de las bases que piden la postulación de Evo Morales».

En Cochabamba preocupa que otros países, al igual que Corea del Sur, pidan a sus ciudadanos “abandonar” este departamento

La declaratoria del Gobierno de Corea del Sur de alerta de viajes a sus ciudadanos a Cochabamba, va a “afectar directamente” el turismo en la región y es una señal “muy preocupante”, afirmaron este martes desde la Dirección de Turismo de la Alcaldía de Cercado. Enrique Corzo, director de Turismo de la Alcaldía de Cercado, afirmó que la declaratoria de Corea del Sur “es realmente muy penosa, va a afectar totalmente el turismo en Cochabamba”. “Los más afectados van a ser los prestadores de servicios como la hotelería, la gastronomía y así todos los sectores”, manifestó Corzo. Agregó que la preocupación también pasa porque otros países pueden tomar medidas similares, lo que sería una “catástrofe” no solo para el departamento cochabambino, sino para todo el país El especialista Fernando Salazar afirmó que llegar a un nivel tres “es preocupante, quiere decir evacuación, es decir Corea del Sur pide la evacuación de sus ciudadanos”.

Tras arrestos por muerte de policías, evistas piden a sus afines defender los ayllus del norte Potosí

Tras los operativos en busca de los responsables de la muerte de policías en Llallagua, los evistas convocaron a sus sectores afines a defender los ayllus del norte de Potosí. El mes pasado, los afines a Evo Morales bloquearon varias carreteras del país en demanda de la inscripción y posterior habilitación del líder cocalero como candidato presidencial. El grupo de evistas más radicales se situó en Llallagua, donde impidieron el desbloqueo de la Policía y provocaron la muerte de cuatro efectivos del orden y un civil. La jornada pasada se realizó el allanamiento a 10 viviendas en el municipio de Llallagua. Como resultado de los operativos, se aprehendió a cinco personas y se incautó municiones de armas de grueso calibre, explosivos, mechas, dinero y poleras con la imagen de Evo Morales. Desde el Trópico de Cochabamba, el dirigente evista David Veizaga pidió frenar las aprehensiones de los dirigentes campesinos involucrados. “Queremos decir desde Cochabamba, dejen de seguir persiguiendo, que cese la persecución”, dijo Veizaga.

Dólar virtual sigue cayendo en los primeros días de julio, hoy se cotiza en Bs 13,75

Por segundo día consecutivo, el dólar virtual (USDT) sigue registrando una caída en su cotización respecto al boliviano. Plataformas como Binance ofrecen la unidad de la divisa en un rango entre Bs 13,75 y Bs 13,80. Tras meses al alza, en las últimas semanas se vio un fenómeno sostenible a la baja. La jornada pasada, el USD ya cotizaba por debajo de los BS 15. A mediados de mayo, el dólar virtual alcanzó su pico más alto en la cotización, llegó casi a Bs 20 por unidad. Uno de los factores que los analistas indicaron fue que entidades del Gobierno comenzaron a distorsionar ese mercado porque realizaron grandes compras. El Gobierno ordenó prohibir a las entidades estatales la compra de activos virtuales, pero también coincidieron otros indicadores, como la política de devaluación del billete estadounidense a nivel mundial. Por la crisis económica, muchos compraron el dólar para que sus ahorros en moneda nacional no pierdan valor, pero ahora se encuentran preocupados por la caída de la cotización, lo que les obliga a vender la divisa.

