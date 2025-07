El feriado del Bicentenario será el 7 y el 8 de agosto; los industriales reclaman por la medida

Las 10 COSAS más relevantes de la media jornada que le recomendamos leer.

Proyección de mapping en el lanzamiento de la agenda del Bicentenario. Foto: APG

Gobierno dicta feriado nacional el 6 y 7 de agosto por el bicentenario de Bolivia. «Seguiré haciendo contenidos» manifestó el tiktoker Juan Carlos Villafuerte, tras ser liberado. ¿Cuántos dólares necesita Bolivia? Se requieren más de $us 14 mil millones para 2025 y 2026, según el Centro Populi. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

Gobierno dicta feriado nacional el 6 y 7 de agosto por el bicentenario de Bolivia

El Gobierno anunció la mañana de este miércoles que el miércoles 6 y el jueves 7 de agosto habrá feriado nacional con cese de actividades laborales en conmemoración de los 200 años de la independencia de Bolivia. «El Gobierno nacional, en el marco de las actividades del bicentenario de Bolivia ha decidido declarar excepcionalmente por esta gestión el 7 de agosto como feriado nacional en conmemoración al año del bicentenario del país», indicó en conferencia de prensa el ministro de Trabajo, Víctor Quispe. El miércoles 6 de agosto se respetará el feriado acostumbrado por la fecha de fundación de Bolivia. A este día de asueto se sumará el feriado del jueves 7 de agosto. «Eso es lo que tenemos que anunciar a toda la población, para que se tome en cuenta que el 6 de agosto es feriado nacional y también el 7 de agosto», sostuvo el ministro. Quispe detalló que decreto aprobado busca que la población pueda participar de los festejos del bicentenario.

Cámara de Industrias de Bolivia rechaza el feriado del 7 de agosto y lo considera ‘inoportuno e injustificado’

La Cámara Nacional de Industrias (CNI) expresó este miércoles su rechazo al feriado del 7 de agosto por el Bicentenario de Bolivia y lo consideró una determinación “inoportuna e injustificada” en la semana que podría afectar al aparato productivo. Mediante un pronunciamiento, la CNI solicitó la revisión de la medida por los efectos negativos que podría tener sobre la producción de las empresas, la provisión de bienes, servicios y la reactivación económica. “La CNI reconoce y valora el significado histórico del 6 de agosto, día de conmemoración de la independencia de nuestra amada Bolivia, pero considera inoportuna e injustificada la interrupción adicional de actividades productivas el jueves 7, ya que el mejor homenaje a la Patria es “el trabajo””, indica el documento. La medida, asumida, al no constituir un “verdadero fin de semana largo”, genera una pausa “innecesaria” en medio de la semana laboral, ya que las actividades deben reanudarse el viernes 8 de agosto, señala.

Morena ratifica decisión y se retira de la carrera electoral

El presidente de la directiva Nacional del Movimiento de Renovación Nacional (Morena), Ernesto Machicao, ratificó este miércoles la decisión del primer partido político alteño de bajarse de la carrera electoral para las elecciones generales del 17 de agosto. Asimismo, indicó que alista sus documentos para presentar al Tribunal Supremo Electoral (TSE). “Desde el lunes estamos reunidos con nuestros delegados departamentales, el comité ejecutivo, nuestros candidatos y el día de hoy (miércoles) se ha tomado la decisión de que Morena se va a bajar de estas elecciones”, confirmó Machicao, según una nota de prensa. El martes, Morena, que postulaba como candidata presidencial a la ahora alcaldesa de la ciudad de El Alto, Eva Copa, y como vicepresidente, Jorge Richter, se dio un cuarto intermedio hasta este miércoles para evaluar la determinación, la reunión se reanudó y ratificó la decisión. “Ahora estamos evaluando la parte legal”, puntualizó el presidente de la Directiva Nacional.

Wilma Alanoca afirma que Andrónico y Arce tiemblan por la campaña del voto nulo

La concejala del Movimiento al Socialismo (MAS) de El Alto, Wilma Alanoca, afirmó este miércoles que tanto Andrónico Rodríguez como Luis Arce Catacora ‘tiemblan’ ante la campaña del voto nulo, porque ambos pretendían que la militancia y seguidores de Evo Morales opte por una de las dos opciones en las elecciones nacionales de agosto venidero; hecho que no sucederá, dijo, porque ninguno representa a las bases del evismo. “El androniquismo está de miedo, porque ellos pensaron que el evismo y el movimiento campesino, indígena y popular iba a votar automáticamente por él, porque no estaba Evo Morales en la papeleta, se equivocaron; ahora, Luis Arce también sale desesperadamente a satanizar el voto nulo y dice que así se apoya a la derecha, de ninguna manera, porque las derechas también están preocupadas porque dicen qué va a pasar si se tiene un porcentaje alto de nulos”, afirmó la autoridad local.

Suspenden por tercera vez la sesión de la ALP: Dos integrantes de la directiva pidieron licencia, según Choquehuanca

La octava sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) no pudo ser reinstalada este miércoles. El presidente nato de del Órgano Legislativo, David Choquehuanca, señaló que dos senadores de la directiva pidieron licencia y un tercero habilitó a su suplente. “Es la tercera vez que se convoca para reinstalar la octava sesión, lamentablemente. Convocamos esta tercera ocasión y esta mañana nos han hecho llegar licencia dos de los secretarios senadores y uno más está en semana regional, lo que impide nuevamente la reinstalación de esta sesión”, dijo Choquehuanca. Según los datos, los senadores secretarios que pidieron licencia son Claudia Egües (Creemos) y Roberto Padilla (MAS), mientras que Miguel Pérez (MAS) habilitó a su suplente. La octava sesión tenía previsto retomar el tratamiento de del contrato de préstamo de $us 30 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el parque lineal que une a La Paz y El Alto. Además, un crédito japonés de $us 100 millones que estaba programado para la reposición del gasto en pandemia.

«Seguiré haciendo contenidos» manifestó el tiktoker Juan Carlos Villafuerte, tras ser liberado

La tarde de este miércoles, alrededor de las 16:00 horas, fue liberado el tiktoker Juan Carlos Villafuerte, quien fue aprehendido el martes cuando salía de su domicilio, acusado de difundir información financiera falsa a través de sus redes sociales. Villafuerte publicó un video en el que aseguraba que en Bolivia “no hay dólares” y recomendaba a la población cambiar sus bolivianos a dólares o invertir en criptomonedas. No obstante, tras ser soltado de las instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), sostuvo que continuará publicando contenido en las redes sociales. A su salida, el joven agradeció el apoyo recibido por parte de sus seguidores y su familia, y aseguró que el episodio no lo detendrá. “Voy a seguir haciendo contenido sobre cómo está la ciudad de Santa Cruz, que está totalmente destruida. Esta experiencia me fortalece para continuar adelante”, expresó ante los medios de comunicación. Villafuerte anunció que en las próximas horas publicará un nuevo video relatando su experiencia tras la aprehensión.

Justicia amplía por tres meses la detención preventiva del evista Ponciano Santos

La Justicia determinó este miércoles ampliar por tres meses la detención preventiva del dirigente evista Ponciano Santos, procesado por el delito de violencia política contra la alcaldesa Eva Copa. «En la audiencia se ha dispuesto la detención preventiva del señor Ponciano Santos Colque Cruz por tres meses en el penal de San Pedro, por el delito de violencia política contra la alcaldesa de la ciudad de El Alto», indicó el abogado de la víctima, Frank Campero. En septiembre de 2024, Santos profirió insultos contra la alcaldesa de El Alto, luego de que ésta advirtió con no dejaría pasar la marcha de afines a Evo Morales, que se dirigía a La Paz. La autoridad edil interpuso la demanda penal «por el honor y dignidad de las mujeres». Por este hecho, Santos divulgó la anterior semana un video de disculpas públicas dirigidas a Copa, una satisfacción que fue compartida en redes sociales, pero que no fue notificada a la parte afectada. La defensa de Santos tendrá que poner en conocimiento del Ministerio Público y del abogado de Copa la retractación.

¿Cuántos dólares necesita Bolivia? Se requieren más de $us 14 mil millones para 2025 y 2026, según el Centro Populi

¿Cuántos dólares va a necesitar Bolivia? El Centro de Estudios Populi (CEP) advierte que las necesidades de divisas para honrar el servicio de la deuda externa, asegurar la importación de combustibles, fortalecer las Reservas Internacionales Netas (RIN) y otras obligaciones asciende a más de 14 mil millones de dólares este año y 2026. El investigador de CEP Oscar Mario Tomianovic, en el análisis, sostiene que los planes de gobierno presentados por las diferentes alianzas y partidos políticos ante al Tribunal Supremo Electoral, en su mayoría, se encuentran plagados de deseos, no de políticas. Por ejemplo, señala que aducir que se “recuperarán los dólares” o que se “acabará con la inflación” son objetivos y no una política pública. Según el análisis de Tomianovic, otra constante que se observa en los diferentes planes de gobierno es la omisión de toda referencia a la cantidad de divisas que serían necesarias para afrontar las diferentes necesidades y obligaciones del gobierno los meses siguientes a las elecciones generales.

El 80% del transporte pesado está parado; ampliado nacional determinará nuevas medidas

El transporte pesado a nivel nacional continúa con las denuncias respecto al perjuicio que sufre el sector a causa del desabastecimiento de combustibles y las largas filas en estaciones de servicio, que les impiden trabajar durante varios días. Estimaciones de la dirigencia del sector señalan que solo un 20% del parque del transporte pesado opera con regularidad, mientras que el resto no puede circular hasta abastecerse de combustible. “Ahora ya no estamos bloqueados por cualquier bloqueador o cualquier problema sociopolítico, sino estamos bloqueados por el Gobierno”, denunció Héctor Mercado, dirigente del sector. Asimismo, llamó a la población a comprender que la problemática “ya no es responsabilidad simplemente del transporte pesado, sino es responsabilidad de todos los bolivianos”. El sector también exige a las autoridades nacionales y a los legisladores de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) consensuar para garantizar el normal desarrollo de las actividades económicas en todo el país.

Falta de diésel: CAO alerta “deterioro” en las cadenas productivas; Desarrollo Rural e Hidrocarburos buscan soluciones

La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) alertó sobre el “deterioro” de las cadenas productivas del país por la falta de diésel. Frente a esa situación, las autoridades de los ministerios de Desarrollo Rural y Tierras y de Hidrocarburos se reunieron para buscar soluciones a este problema. “Seguimos haciendo todos los esfuerzos para dotar de diésel al sector productivo, nos hemos reunido nuevamente con el ministro de Hidrocarburos para que podamos tener el diésel accesible, los volúmenes suficientes para el sector productivo”, indicó el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Yamil Flores, cita ABI. El martes, el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) Klaus Frerking, volvió a alertar sobre la complicada situación que atraviesa el sector por la falta de diésel oportuno. “Sin diésel está paralizada la economía, están paralizados los alimentos, no nos olvidemos que el transporte, el 75%, está parado, las cadenas productivas de la agropecuaria están deterioradas y esperemos que las autoridades tengan la responsabilidad de tomar soluciones”, sostuvo.

Comité técnico observa en el país el avance del tsunami tras potente sismo en Rusia

Luego del potente terremoto que sacudió el martes 29 de julio una región de Rusia, que desencadenó una alerta de tsunami para la costa del Pacífico, el Gobierno nacional decidió activar su comité técnico de vigilancia de este tipo de fenómenos naturales. «Estamos en una observación permanente de este fenómeno, el comité ya está activado y necesita recursos, no nos olvidemos que el crédito de los 250 millones (de dólares) que ha aprobado tardíamente la Asamblea tiene un componente sobre los sismos, pero este componente se activa una vez el evento se presente», declaró en conferencia de prensa el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes. La península rusa de Kamchatka fue sacudida el martes 29 de julio por uno de los terremotos más potentes registrados en la historia moderna. Con una magnitud de 8,8 grados en la escala de Richter, el sismo activó las alarmas por el tsunami que se desplazó a la costa del Pacífico. «Ese golpe que va a recibir la costa peruana y chilena creemos que va a tener repercusiones en Bolivia», sostuvo Calvimontes.

