El misterio del archivo Epstein: contradicciones y declaraciones confusas ponen una sombra sobre la Casa Blanca

Las autoridades aseguraron esta semana que la supuesta lista de clientes del empresario nunca existió y compartieron una grabación incompleta que pretendía demostrar que el delincuente sexual se había suicidado.

No obstante, pronto se descubrió que en las imágenes compartidas falta minuto entero de grabación: el indicador pasa abruptamente de las 11:58:58 p.m. a las 12:00:00 a.m. Al ser preguntada sobre esta inconsistencia, Bondi se limitó a decir que se debía a un defecto en la grabadora que, según dijo, es « muy vieja, como de 1999 «.

Cuando un periodista quiso que Bondi explicara qué había sucedido con la publicación de la presunta lista, la fiscal dijo que en aquel momento se había referido al expediente del caso Epstein en general, junto a otros más, y no a un registro específico de clientes. «En febrero di una entrevista en Fox. Recibió mucha atención, porque me preguntaron sobre la lista de clientes. Y mi respuesta fue: ‘La tengo en mi escritorio, esperando revisarla’. Me refería al documento, junto con los documentos sobre John F. Kennedy y Martin Luther King, también. A eso me refería», aseveró la alta funcionaria.

60 seconds MISSING from Epstein footage

DOJ released CCTV from the night he ‘killed himself’…with no explanation for missing frames

What happened between 11.59 and midnight? https://t.co/MDbSVreIyB pic.twitter.com/iE1Iyf0OHY

— RT (@RT_com) July 7, 2025