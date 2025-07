El Presidente Arce y dos ministros dictan clases en la UMSA sobre Economía Monetaria y Macroeconomía

El decano de la Faculta de Economía de la UMSA informó que los docentes titulares asisten regularmente a dictar cátedra

El decano de la Facultad de Economía de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Boris Leandro Quevedo, informó que el jefe de Estado, Luis Arce, y los ministros de Economía y Desarrollo Productivo y Economía Plural, Marcelo Montenegro y Zenón Mamani, respectivamente, son docentes titulares de esa casa de estudios superiores. Dictan cátedra de Economía Monetaria y Macroeconomía.

“El señor Presidente es docente titular de la materia de Economía Monetaria; el licenciado (Marcelo) Montenegro es docente titular de la materia de Macroeconomía I y II y el licenciado Zenón Mamani es docente de la materia de Economía Fiscal. Asisten con regularidad (…), no faltan”, informó Quevedo a la ANF.

Arce fue ministro de Economía de Evo Morales por más de 13 años y actualmente conduce el país. Montenegro y Mamani son parte del Gabinete Ministerial y responsables de la economía del país, que actualmente está sumido en una doble crisis: económica y energética.

El decano confirmó que las actuales autoridades del Estado imparten clases en la Facultad de Economía, después que el jefe de Estado garantizó cerca de Bs 50 millones para un nuevo edificio de esa casa superior de estudios de la UMSA.

En el acto en la Casa Grande del Pueblo, la rectora de la UMSA, María Eugenia García, recibió con beneplácito el compromiso para la construcción y puntualizó que el presidente Luis Arce ya tiene reservado un espacio en la nueva infraestructura para que realice sus investigaciones sobre economía.

A poco de concluir su mandato, Arce Catacora afirmó que no abandonará el país en respuesta a las especulaciones y tensiones políticas que se intensifican en el periodo preelectoral y aseguró que retomará su labor como docente universitario. “Yo no me voy a ir de Bolivia, voy a volver a dar clases en la universidad”.

Dicha declaración generó críticas hacia el jefe de Estado. El diputado opositor José Luis Porcel invitó a Luis Arce a que vaya a escuchar las clases que imparte en Tarija sobre macroeconomía. El candidato Samuel Doria Medina ironizó y dijo que el Presidente debe volver a la universidad, pero a pasar clases de economía.

