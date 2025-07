«El vestuario no está muerto», indican en Bolívar tras la derrota ante Wilstermann

El director técnico de Bolívar, Flavio Robatto, y el goleador Martín Cauteruccio hablaron en conferencia de prensa tras la sorpresiva derrota ante Wilstermann.

Pedro Rivero de Ugarte

Fuente: eldeber.com.bo

La caída de Bolívar ante Wilstermann dejó un sabor amargo en filas celestes. El equipo comenzó ganando con gol de Martín Cauteruccio, pero no supo sostener la ventaja y terminó sufriendo una remontada. Al finalizar el encuentro, Flavio Robatto fue claro: “Dominamos siempre, tuvimos el 2-0, pero creo que no tomamos las mejores decisiones al atacar; eso nos costó obviamente dos salidas en las que terminaron en goles de Wilstermann”.

El entrenador argentino reconoció que su equipo tuvo chances para empatar, pero no supo capitalizarlas: “No nos alcanzó para empatar, tuvimos las oportunidades, pero no lo hicimos. No es que el vestuario esté muerto ahora. Venimos de una buena seguidilla de partidos, pero así es el fútbol”, dijo Robatto, intentando dar vuelta la página con la mirada puesta en lo que viene.

Martín Cauteruccio, autor del único gol celeste, también fue autocrítico. “Nos faltó ser un poco más contundentes a la hora de definir. Tuvimos varias oportunidades, pero no estuvimos finos. Las derrotas siempre duelen, y hay que tomárselas como grandes aprendizajes. Si había que tropezar, era ahora, porque se nos vienen desafíos importantes”, expresó el delantero uruguayo.

Tanto el técnico como el goleador coincidieron en que la clave está en no abandonar el camino. “El camino es confiar en lo que se está haciendo y seguir trabajando. Hay que seguir confiando en nuestra idea; estas derrotas son duras, pero es parte del fútbol”, concluyó Cauteruccio.