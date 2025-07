Evo admite su inhabilitación como candidato y advierte que más de 2 millones de personas no votarán

Reveló que la madrugada del 03 de julio recibió un llamada ratificando su participacion con un partido, después del medio día cambiaron de decisión porque aparentemente fueron presionados por el jefe de Estado.

Fuente: ANF

El expresidente Evo Morales admitió su derrota y afirmó que el 3 de julio le confirmaron que su candidatura fue inhabilitada de participar en las elecciones generales del 17 de agosto. Advirtió que más de 2 millones de personas no votarán por esa causa.

“El 3 de julio hay que declarar día de luto de cómo implementar (la) proscripción, exclusión no solo a candidatos, sino a partidos también, persecución de partidos. A mediodía del día 3 por instrucción del presidente Lucho Arce nos estaban liquidando como candidato a presidente, quiero que sepa el pueblo boliviano”, informó en su programa dominical.

Hasta la semana pasada, los asesores jurídicos y dirigentes afines al exmandatario aún señalaron que existía la posibilidad de llegar a un acuerdo con una organización política que lo incluya como candidatos.

A la vez, reveló que la madrugada recibió una llamada donde le ratificaron su participación en las elecciones con un partido, aunque no mencionó el nombre, pero después del mediodía cambiaron de decisión porque aparentemente fueron presionados por el jefe de Estado, quien se encontraba en Argentina.

“En la madrugada del 3 (de julio) me llamaron, a las dos de la madrugada y hablamos hasta las tres y media, los dos compañeros estaban convencidos, no voy a decir el nombre del partido. A las 9, 10 comencé el diálogo con varios compañeros, finalmente a la 1 de la tarde dijeron que no, con cualquier pretexto. Permanentemente llamaba Luis Arce desde Argentina para decir que no podía ir Evo”, relató.

En ese sentido, advirtió que más de dos millones de personas que respaldan su candidatura no participarán en los comicios y que esa situación es una vulneración al derecho de elegir y ser elegido.

Por otra parte, anticipó que el próximo fin de semana se llevará a cabo un ampliado nacional en Lauca Ñ para analizar la situación económica del país y sobre su inhabilitación, consideró que se asumirán medidas de acción.

“El sábado será un lindo debate ideológico, político, geopolítico no solamente nacional sino de carácter internacional (…) El debate acá en Lauca Ñ será de cómo defender Bolivia, cómo defender Bolivia, cómo enfrentar estas políticas del imperio, cómo enfrentar a todos los candidatos del imperio”, aseguró.

