Exconsejero de la Magistratura Marvin Molina es candidato a diputado plurinominal por el MAS

En la nueva lista de candidatos del Movimiento al Socialismo (MAS) figura el nombre de Marvin Molina Casanova, expresidente del Consejo de la Magistratura, como postulante a primer diputado plurinominal, por el departamento de Potosí. Participó en las elecciones judiciales de 2024, aunque no obtuvo el respaldo que esperaba.

De manera inicial, Molina no se encontraba en la nómina de candidatos que se entregó en mayo. El exconsejero sustituye al postulante Víctor Ribera Ribera, quien fue inhabilitado porque no cumplió con la totalidad de los requisitos exigidos por la norma.

Molina en más de una oportunidad fue vinculado con el oficialismo. En la Asamblea Legislativa recibió el respaldo del MAS en la preselección de candidatos al Órgano Judicial y posteriormente un audio develó su estrecha relación con políticos del Movimiento al Socialismo.

El fin de semana, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) difundió la lista de la sustitución de candidatos por la causal de renuncia e inhabilitación; empero, las organizaciones políticas aún tienen plazo hasta el 13 de agosto para reemplazar a los postulantes.

Premio a su lealtad

Al respecto, el diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Juan José Torrez consideró que esa candidatura es un premio del Gobierno a la lealtad de Molina, y porque no fue electo como magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Afirmó que el exconsejero siempre fue cercano al partido oficialista.

“Nosotros habíamos denunciado que Marvin Molina desde que salió de la universidad era militante del MAS, ocupó cargos en el área administrativa y la comisión de evaluación no hizo nada. Como no le ha funcionado manejar la justicia, ahora lo ponen como primer pluri y le dan un premio porque no fue elegido en las elecciones judiciales”, manifestó.

A pesar que no renunció a su cargo y solicitó una licencia por tres meses, Molina desplegó su campaña en Potosí para recibir el apoyo de la población, sostuvo reuniones con organizaciones sociales, visitó comunidades campesinas, entregó donativos a los albergues de niños.

A la vez, el legislador recordó que Molina fue denunciado porque supuestamente acordó la designación de jueces con diputados y autoridades del MAS. Dijo que la población tomará en cuenta esos vínculos y sospecha que no obtendrá el respaldo.

“Con eso se comprueba que Molina siempre fue cercano al MAS y la población está consciente sobre esa situación, habrá un voto castigo a esta clase de candidatos que le han hecho mal a la administración de justicia que estaba manejada por el Gobierno”, manifestó.

El caso data de octubre de 2022, cuando se difundió un audio de una conversación entre Molina, entonces presidente del Consejo de la Magistratura, con el diputado del ala evista Antonio Colque, en el audio se escucha cómo se negociaron las designaciones de jueces y cómo debían articular para la elección de los magistrados. Sin embargo, no se asumieron acciones contra esa conducta, pese a que viola la independencia de las instituciones del Órgano Judicial.

Pacto de Unidad

Por otra parte, en la lista del MAS también se identificó que una gran cantidad de dirigentes del Pacto de Unidad son candidatos a diputados y senadores. Por ejemplo, se incluyó al ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSIUTCB), Lucio Quispe, como candidato a segundo diputado plurinominal por La Paz.

También está Maribel Ávalos dirigente de la Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa; el dirigente intercultural Vidal Gómez es postulante a quinto plurinominal.

Asimismo, figura el nombre de Roxana Molina Salas, presidenta nacional del Comité Cívico Popular de Bolivia (Cocipobol) como séptima plurinominal. También se encuentran los dirigente transportistas Limber Tancara y, de los fabriles, Mario Segundo.