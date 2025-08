Exigen que el TSE publique las actas durante la transmisión de datos preliminares en el Sirepre

El secretario de Cámara del TSE, Fernando Arteaga, en entrevista con Fides en las Ánforas, armó que no se difundirán las imágenes de las actas electorales en el Sirepre para evitar confusiones.

Organizaciones de la sociedad civil, que harán seguimiento a las elecciones generales del 17 de agosto, exigen al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que difunda las actas electorales que serán usadas en el Sistema de Resultados Preliminares (Sirepre) para transparentar la votación.

La organizadora de la iniciativa ciudadana Cuidemos el Voto, Jhanisse Vaca, dijo que sostuvieron una reunión con los vocales del Órgano Electoral donde se expresó esa demanda, indicó que el organismo se comprometió a atender esa petición.

“Hemos exigido que se hagan públicas las imágenes de las actas que se van a procesar en el Sirepre y, de igual forma, se permita a quienes estamos haciendo el trabajo de seguimiento tener acceso a la información del Sirepre para contrastar con las imágenes que envíen nuestros voluntarios. Hubo un compromiso del Órgano Electoral de atender nuestra solicitud”, afirmó.

Para la jornada de votación, el TSE pondrá en marcha ese sistema que permitirá la transmisión de los resultados de forma preliminar de forma continua y en tiempo real. Los operadores enviarán una imagen del acta electoral a través de una plataforma al centro de cómputo del Órgano Electoral y se procesará su contenido.

El secretario de Cámara del TSE, Fernando Arteaga, en entrevista con Fides en las Ánforas, afirmó que no se difundirán las imágenes de las actas electorales mientras se realice la transmisión de datos preliminares en el Sirepre para evitar confusiones, serán publicadas en el cómputo oficial.

“El Sirepre es un sistema diseñado por el propio Tribunal Supremo Electoral que está basado en la toma de fotografías o de imágenes de actas que van a ser transmitidas a un centro de cómputo. Estas imágenes no van a ser difundidas como ha sido en el TREP, pero en la difusión me refiero a no va a tener una difusión pública, va a haber un repositorio de estas imágenes para evitar la confusión que hubo el 2019 con el TREP”, explicó.

En ese sentido, el activista Édgar Villegas cuestionó esa situación y dijo que la información de las actas fue significativa para identificar las irregularidades que se presentaron en las elecciones de 2019, situación que derivó una ola de protestas que terminó con la renuncia de Evo Morales a la presidencia.

“Lo que me temía. El TREP (ahora llamado SIREPRE) no va a publicar las fotos de las actas electorales en tiempo real. Dichas fotos fueron cruciales para detectar irregularidades en 2019. Otro gran retroceso en transparencia. ¡Debemos exigir su publicación!”, señaló

Sirepre transmite datos

El presidente en ejercicio del TSE, Oscar Hassenteufel, aclaró que el Sirepre es un sistema de transmisión de resultados de las elecciones de agosto y no de documentos. Empero, aseguró que los delegados de las organizaciones políticas en carrera tendrán acceso a las imágenes de las actas.

“El Sirepre es un sistema de transmisión de resultados, no de transmisión de documentos, por tanto, lo que básicamente vamos a hacer es dar la información de los resultados. Sin embargo, los delegados de los partidos van a tener acceso a las actas, porque van a estar en un programa, digamos paralelo y van a poder verlas”, señaló.

Tras esa declaración, Villegas dijo que realizarán el seguimiento correspondiente al compromiso del ente electoral de brindar las imágenes de las actas, con el fin de contrastar con los datos que obtengan los voluntarios de “Cuidemos el Voto”.

Actualización: En las últimas horas, el TSE se ha comprometido en brindar acceso oportuno a dichas imágenes y base de datos a las misiones de observadores nacionales e internacionales (incluyendo a Cuidemos el Voto https://t.co/v1BykIYmX6, donde soy asesor). Haremos seguimiento. — edgarinvillegas (@edgarinvillegas) July 31, 2025

