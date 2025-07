Expertos advierten al menos cinco factores que no hacen atractiva a Bolivia para la inversión extranjera

Esas afirmaciones surgen luego de que se difundió el informe de Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe 2025 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), donde sitúa a Bolivia como una de las regiones que recibió menor inversión extranjera con relación a otros países de la región.

Fuente: ANF / La Paz

Inseguridad jurídica, conflictos político-sociales, bajas calificaciones, restricciones a las exportaciones y la ingobernabilidad, son algunos de los factores que hacen a Bolivia poco atractiva para la inversión extranjera, según dos economistas.

“Es una combinación de varios factores. Cualquier inversionista va a pensar o no tomar a Bolivia como una opción para invertir si las tres empresas que califican precisamente los créditos y las inversiones internacionales te dicen que hay una crisis de balanza de pagos y un posible default, que tiene problemas de gobernabilidad y gobernanza”, afirmó el presidente del Colegio de Economistas de Tarija, Fernando Romero, en declaraciones a la ANF.

Al respecto, la presidenta del Colegio de Economistas de Santa Cruz, Claudia Pacheco, en contacto con este medio, dijo que otro de los factores para que la inversión en el país sea baja es la falta de seguridad jurídica a los empresarios, quienes tuvieron que llevar su capital a otras regiones.

“Hay un punto muy importante que se debe considerar, la inseguridad jurídica en nuestro país. Los cambios de condición que se han hecho para las empresas extranjeras han calado, estamos viendo que desde hace siete años las empresas han dejado de invertir como lo hacían más antes, esto se ve reflejado en los indicadores y las calificaciones que nos hacen las calificadoras internacionales”, precisó.

A la vez, Romero consideró que la falta de gobernabilidad y los desequilibrios macroeconómicos del país: déficit fiscal, caída de las reservas internacionales y la inflación también son elementos que toma en cuenta un inversionista al momento de traer su capital a Bolivia.

Otro de los factores que resaltó Pacheco son los conflictos políticos y sociales que se registraron debido a las pugnas internas en el Movimiento Al Socialismo (MAS), a su criterio, también causaron la caída de las exportaciones porque las principales vías de acceso fueron bloqueadas.

Informe de la Cepal

El documento, presentado la semana pasada en Chile, señala que en América Latina y el Caribe la inversión extranjera fue de $us 188.962 millones en 2024. De esa cantidad, a Bolivia ingresó solo $us 247 millones, monto que no representa ni el 0,1% del monto total.

En ese sentido, el presidente del Colegio de Economistas de Tarija dijo que de cada $us 100 que se invirtió en América Latina y el Caribe a Bolivia sólo ingresó 10 centavos de dólar, ese aspecto refleja que Bolivia no es muy atractiva para el capital externo.

“Esto coincide con las calificaciones negativas de corporaciones financieras mundiales como Fitch, Moody’s y S&P Ratings, quienes bajaron nuestras calificaciones internacionales en cuanto a crédito e inversión. De igual manera, JP Morgan, sigue calificándonos como la segunda economía de la región más riesgosa para invertir, después de Venezuela. En pocas palabras, para los inversores y capitalistas mundiales, somos muy poco atractivos para invertir”, sentenció Romero.

Según el informe, la inversión en Bolivia en 2023 fue de $us 240 millones; en 2022, $us 6 millones; en 2021, $us 584 millones.

Con relación a otros países de la región, Brasil recibió $us 71.070 millones, siendo uno de los países con mayor inversión extranjera, le sigue México con $us 45.337 millones, Colombia con $us 14.269 millones, Chile con $us 12.521 millones y Argentina $us 11.644 millones.

Proyecciones

Por otra parte, Pacheco dijo que si se mantienen las mismas políticas económicas, el ingreso de capital externo seguirá cayendo y terminará por expulsar a los empresarios privados que aún apuestan por invertir en el país.

Entre tanto, Romero señaló que se debe otorgar seguridad económica y jurídica para los inversionistas locales y extranjeros mediante la implementación de normas o leyes que fomenten la inversión. Por ejemplo, una nueva ley de inversiones, actualizar las leyes de trabajo, regímenes tributarios, derogar la actual Ley de Hidrocarburos, entre otros.