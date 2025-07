Ganaderos en alerta: La ALP debatirá la abrogación de leyes que regulan el desmonte en Bolivia

Fuente: Unitel

La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) tiene programada una sesión este miércoles, a las 16:00, para tratar el receso legislativo y la abrogación de tres leyes que regulan el desmonte en Bolivia, situación que preocupa al sector ganadero.

Para Walter Ruiz, presidente de la Confederación de Ganaderos de Bolivia (Congabol), lo importante es aclarar que desde 2023 se tiene una norma, que es la 1171, “que prevé la quema controlada y la viabilidad de encontrar quien es el culpable cuando hay un incendio descontrolado, irónicamente una ley que no se ha reglamentado hasta hoy”.

“Pretenden eliminar una ley que ni siquiera se reglamentó, no se ejecutó y que con esfuerzo entre el Gobierno y los productores en su momento se consensuó. Pero definitivamente no se pudo ejecutar porque no se llegó a reglamentar”, expuso.

Este proyecto de norma está en el punto 8 de la agenda de la sesión del pleno del Legislativo junto con otras normas vinculadas con el tema que -según la senadora del MAS Gladys Alarcón- se analizaron en el diálogo de jefes de bancada que se desarrolla en la Vicepresidencia.

“Proyecto de Ley N° 005/2023-2024 CS “Ley que abroga la Ley N° 1171 de 25 de abril de 2019, Ley de uso y manejo racional de quemas”, reseña el documento publicado por la Vicepresidencia.