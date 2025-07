Giorgia Meloni afirmó que Italia no se unirá a Francia en el reconocimiento del Estado palestino: “Puede ser contraproducente”

Tras el anuncio del presidente francés, Emmanuel Macron, la primera ministra italiana consideró que antes de tomar esa medida se debe iniciar “un proceso para su constitución”

Giorgia Meloni, primera ministra italiana (REUTERS/Remo Casilli)

Fuente: Infobae

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, afirmó que “el reconocimiento del Estado de Palestina, sin que exista un Estado de Palestina, puede ser incluso contraproducente”, tras el anuncio del presidente francés, Emmanuel Macron, de que Francia lo reconocerá ante la Asamblea General de la ONU en septiembre.

“Así se lo he dicho a la propia autoridad palestina y también se lo he dicho a Macron“, declaró la mandataria italiana, según publicó el diario La Repubblica.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Meloni expuso que “si se reconoce sobre el papel algo que no existe, se corre el riesgo de que el problema parezca resuelto, cuando no lo está”, y agregó: “Aunque soy muy favorable al Estado de Palestina, no estoy a favor de su reconocimiento antes de que se haya iniciado un proceso para su constitución”.

El ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

El ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, señaló que “Italia apoya la solución de dos pueblos y dos Estados, pero el reconocimiento del nuevo Estado palestino debe producirse simultáneamente con el reconocimiento por parte de Italia del Estado de Israel”.

La postura de Macron provocó respuestas variadas. Israel rechazó la decisión y la definió como un acto que “recompensa el terror”, mientras que Estados Unidos la catalogó como “irresponsable” y perjudicial para la paz.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, expresó su satisfacción por la decisión de Francia de sumarse al reconocimiento de Palestina junto a otros países europeos, en tanto el grupo terrorista Hamas calificó el gesto como “una medida positiva en la dirección correcta”.

El presidente francés, Emmanuel Macron (REUTERS/Lisi Niesner)

La postura de Macron

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció el pasado jueves que el país reconocerá oficialmente al Estado de Palestina. Según el comunicado difundido por el mandatario, este anuncio se realizará de manera solemne en la próxima reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas prevista para el mes de septiembre.

Macron explicó que la decisión se enmarca en el compromiso histórico de Francia por una paz justa y duradera en Oriente Medio. El jefe de Estado recalcó la necesidad urgente de poner fin a la guerra en Gaza y de rescatar a la población civil. “La necesidad urgente hoy es poner fin a la guerra en Gaza y rescatar a la población civil”, afirmó en su mensaje.

El presidente francés insistió en que es posible alcanzar la paz. Entre las medidas propuestas destacó la necesidad de un alto el fuego inmediato, la liberación de todos los rehenes y la provisión de ayuda humanitaria masiva para la población de Gaza. Además, subrayó la importancia de garantizar la desmilitarización de Hamas, así como asegurar y reconstruir Gaza.

Respecto al futuro del Estado palestino, Macron enfatizó: “Debemos construir el Estado de Palestina, asegurar su viabilidad y asegurar que, al aceptar su desmilitarización y reconocer plenamente a Israel, contribuya a la seguridad de todos en Oriente Medio”.

Fuente: Infobae