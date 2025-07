Gobierno rechaza informe de la Defensoría sobre Emapa

El informe de la Defensoría del Pueblo evidenció escasez de alimentos en las sucursales de Emapa.

Por Daniel Zenteno

Fuente: La Razón

Luego de que la Defensoría del Pueblo presentara un informe que revela la falta de algunos alimentos en las tiendas de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), el Gobierno rechazó dichos resultados.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, calificó al estudio como “parcializado” e indicó que se debería hacer los operativos en los supermercados administrados por privados.

“Sería interesante que la Defensoría del Pueblo se pronuncie sobre el agio, la especulación, que cometen los supermercados. No es solamente Emapa el supermercado público que tenemos en el país, tenemos supermercados privados en el país que cometen especulación con varios precios”, indicó la autoridad.

Emapa

De acuerdo con el informe Verificación Defensorial a Sucursales de Emapa, se verificó que las sucursales de la estatal en todo el territorio nacional carecen de arroz y de leche entera en polvo. Asimismo, se evidenció que la distribución de aceite es irregular.

Al respecto, el viceministro Silva indicó que se debería hacer también un control similar en los mercados abiertos, donde los precios de los productos de la canasta familiar se disparan y otros no se comercializan, pues los vendedores deciden ocultarlos para ofertar a un costo más elevado.

Por ello, la autoridad sugirió que la Defensoría del Pueblo emita un nuevo informe “integral” y tome en cuenta a toda la estructura del mercado nacional y no se limite solo a la agencia estatal.

“Si solamente te fijas en Emapa, el informe es parcializado. No sabemos si es intencionado, pero por lo menos es parcializado (…), me deja preocupado porque no es Emapa la única tienda que tenemos los bolivianos”, cuestionó Silva.

El viernes, la Defensoría explicó que el estudio se realizó en Emapa debido a que es el centro de abasto que ofrece productos a precios más bajos, por lo que la población prefiere comprar en sus sucursales.

Fuente: La Razón