Gobierno revela que Banco Unión compra dólares al tipo de cambio paralelo para entregar a Cifabol

En pasados días, la industria farmacéutica denunció que está operando al límite y cada vez es más costoso importar medicamentos debido a la escasez de la moneda norteamericana en el país, además de obstáculos administrativos.

Fuente: ANF

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, reveló este jueves que adquieren divisas norteamericanas al tipo de cambio paralelo de los exportadores para entregar a la Cámara de la Industria Farmacéutica Boliviana (Cifabol).

“Nosotros les decíamos que los dólares que compraba el Banco Unión de los exportadores los compra no a 6,96, sino los compra a 14, a 12, a 13 (bolivianos) y en función a eso se los vende al precio más bajo posible”, afirmó la autoridad en conferencia de prensa.

A la vez, la autoridad dijo que si los industriales hubieran acudido a las entidades financieras privadas el pago alcanzaría hasta 190%, más alto en comparación con la transacción en el Banco Unión.

“Si no hubieran ido al Banco Unión, hubieran pagado 180 o 190 por ciento más, si les molesta pagar los 130 pues había ofertas en los otros bancos, pero a otro valor más alto. Entonces, de seguro el Banco Unión ha hecho los esfuerzos”, manifestó.

Asimismo, dijo que hace más de dos meses no se acercaron a la entidad estatal para adquirir divisas, lo que significa que están acudiendo a bancos privados donde están pagando más de lo ofertado.

En ese aspecto, el presidente de Cifabol, Javier Lupo, dijo que la última vez que adquirieron dólares del Gobierno fue en abril de este año y la suma fue de $us 500.000 y que les entregaron al tipo de cambio del mercado paralelo.

“La última adquisición de dinero que hemos podido lograr ha sido hace tres meses atrás, abril si no me equivoco, nos han ofertado 500.000 dólares los cuales han sido repartidos entre todos y cabe recalcar que las condiciones son las mismas del mercado paralelo, o sea, no es que nos estén dando dólares a precio oficial”, señaló.