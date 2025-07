Hassenteufel: “No es una decisión fácil dejar afuera a un candidato”

El titular del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia admitió que la inhabilitación de postulantes, como en el caso de Jaime Dunn, es una medida que se toma con pesar y solo cuando no queda otro camino legal. Afirmó también que el proceso electoral avanza con respaldo institucional, ensayos técnicos del conteo rápido y decisiones complejas sobre candidaturas.

El presidente del TSE, Oscar Hassenteufel. Foto: TSE

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Oscar Hassenteufel, aseguró que excluir a un candidato de una contienda electoral “no es una decisión fácil” y que estas determinaciones, como la reciente inhabilitación del postulante Jaime Dunn, se toman solo cuando no queda otro remedio legal.

“Inhabiitar a un candidato no es una decisión fácil. Lo hacemos excepcionalmente, pero no por gusto, ni con afán de perjudicar a nadie”, dijo en entrevista con Brújula Digital. “Hemos considerado todos los antecedentes, hemos revisado cuidadosamente, porque en opinión de la sala, mientras haya más candidaturas, más partidos, hay un ejercicio democrático más amplio y nosotros somos garantes de esa democracia”, dijo.

Hassenteufel explicó que Dunn fue inhabilitado porque presentó fuera de plazo un documento clave: el certificado de solvencia fiscal. Aunque el candidato intentó subsanar el requisito, el nuevo documento tenía fecha 7 de julio, cuando el plazo legal había vencido el día 3.

“Si aceptábamos ese documento fuera de plazo, teníamos que aceptar a todo el mundo. Estaríamos atentando contra el principio de igualdad”, puntualizó. Hassenteufel explicó a Brújula Digital que si la solvencia fiscal presentada hubiera tenido fecha del 3 de julio o antes, sí hubiera sido aceptada.

Hassenteufel recordó que el 19 de mayo venció el plazo para que todas las organizaciones políticas presenten sus listas de candidatos junto con la documentación habilitante. Dunn no se presentó porque carecía de ese documento. Pero la norma permite que los partidos sustituyan candidatos hasta el 3 de julio, siempre que presenten toda la documentación correspondiente en ese mismo plazo.

“El 25 de junio el partido NGP presentó a Dunn como candidato sustituto, pero su certificado de solvencia fiscal, exigido por el artículo 234 de la Constitución, tenía observaciones: registraba obligaciones pendientes de pago”, precisó.

En base a esa información, el TSE inhabilitó a Dunn el 2 de julio, pero la ley le permitía al precandidato presentar un recurso extraordinario de revisión, que enrregó el 7 de julio, finalmente con la solvencia fiscal adecuada: sin embargo, como se mencionó, tenía una fecha posterior al plazo fatal del 3 de julio.

Apoyo al TSE

Más allá de las polémicas puntuales, el titular del TSE destacó que el proceso electoral del 17 de agosto avanza con respaldo creciente del sistema político y con compromiso institucional pleno. “Creo que hay un apoyo terminante al Tribunal Supremo Electoral y al órgano electoral en su conjunto. El pueblo boliviano está decidido a ir a las urnas, y no creo que ya nada ni nadie pueda parar este proceso”, afirmó.

Uno de los pilares técnicos del proceso es la implementación del Sistema de Resultados Preliminares (Sirepre), conocido en el pasado como TREP.

El TSE anunció que se harám dos simulacros: uno parcial este 13 de julio y otro completo el 27. Ambos ensayos permitirán probar el sistema desde los mismos centros de votación, con actas simuladas, y utilizando personal contratado directamente por el TSE que deberá enviar fotos digitales de las actas al centro de cómputo.

El sistema contará con el acompañamiento técnico de CAPEL a partir del 10 de agosto. “Creemos que alrededor de las 20.00 o 20.30 ya tendremos la información de todo el país, y a más tardar a las 21.00 podremos brindar los resultados preliminares con un 85% computado”, explicó Hassenteufel.

No obstante, insistió en que estos datos no son vinculantes. “La información que se emita tiene ese carácter de preliminar. No puede usarse para declarar ganadores. Solo el cómputo oficial, validado por los tribunales departamentales, tiene valor legal”, aclaró.

Consultado sobre los obstáculos que ha enfrentado el proceso, Hassenteufel señaló que uno de los principales ha sido la presentación incompleta de documentos por parte de los partidos, que muchas veces postulan candidatos con datos mínimos solo para “reservar espacio”.

“Hay un alto nivel de improvisación en las organizaciones políticas. Muchas veces presentan carpetas sin documentos solo para cubrir el cupo. Aun así, defendió el derecho de los ciudadanos y partidos a retirarse de la contienda electoral.

Respecto al caso de Evo Morales, Hassenteufel explicó que la carta de respuesta que le envió el lunes 7 de julio le recvuerda al expresidente que ningún partido lo registró como candidato, por lo qye simplemente no está inscrito. También le recuerda que fallos del TCP han establecido que la sigla del MAS aceptó el congreso realizado en El Alto (que fue organzaido por la facción evista). Finalmente la carta explica por qué el partido Pan-Bol, que propueso a Morales como candiato, fue inhabilitado.

Finalmente, al ser consultado sobre denuncias contra algunos vocales del TSE, como el caso de Tahuichi Tahuichi Quispe, acusado incluso de violación, Hassenteufel declinó pronunciarse, pero expresó su pesar. “Es lamentable que sucedan estas cosas y confiemos en que se puedan aclarar adecuadamente”, concluyó.

