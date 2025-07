Hassenteufel reaparece tras su baja y dice que no habrá sanción para el partido que se retire

El funcionario se ausentó desde la anterior semana con una licencia que concluyó ayer, cuando el partido de Eva Copa anunció su decisión de renunciar a la carrera electoral.

eju.tv

El presidente interino del Tribunal Supremo Electoral (TSE) reapareció este jueves luego de su baja médica y afirmó que no habrá ninguna sanción para los partidos que se retiren de la carrera electoral.

«No existe norma que permita aplicar sanción a los partidos que se retiren, en 2020 no hubo ninguna sanción, estuvimos hablando al interior de Sala Plena de la necesidad de reglamentar ese tipo de decisión, pero no llegamos a ninguna discusión, todavía está sobre la mesa, pero yo diría que no hay sanción aplicable», explicó respecto a la declinación de Morena.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Hassenteufel se ausentó de sus funciones desde la anterior semana, debido a una baja médica que concluyó ayer, cuando el partido de Eva Copa anunció su decisión de renunciar a la carrera electoral.

«Morena no hizo llegar ninguna correspondencia anunciando su retiro, por ahora no hay regulación que permita aplicar una sanción en casos como ese, estamos dando la instrucción a los tribunales departamentales para que en todos los casos que un partido se retire, que si hubiera un voto para ese partido debe computarse como voto nulo», detalló la autoridad electoral.

El titular del TSE agregó que las papeletas que sean marcadas por partidos que ya no están en carrera serán computados como nulos, pero sostuvo que confía en la inteligencia del electorado para no incurrir en ese error.

«Esperemos que la gente tenga la suficiente inteligencia, yo confío que es así, para que nadie vote por partidos que se retiran de la contienda», dijo Hassenteufel.