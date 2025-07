¡Hasta las lágrimas! Bonny Lovy celebra la victoria de Bolívar y el uso de su canción por la Conmebol

El músico compartió un video en sus redes sociales con sus impresiones tras el partido y mostró el TikTok publicado por la cuenta de @sudamericana.

Milen Saavedra







Fuente: Red Uno

Totalmente emocionado, Bonny Lovy celebró la victoria de Bolívar por 3-0 frente a Palestino en Chile, la noche de este miércoles. Con este resultado, el equipo Celeste logró pasar a octavos de final de Copa Sudamericana, y su próximo rival será Cienciano de Perú.

Así, publicó un video en sus redes sociales compartiendo su sentimiento tras el partido y con lágrimas en los ojos.

«Bolívar no deja de sorprender, mi gente. Sorry si me ven con los ojos así, lo que pasa es que, en verdad, me emociona, me da ganas de llorar saber que Bolívar le gana a Palestino de visitante en Chile por 3 a 0. Me da ganas de llorar y de reír al mismo tiempo porque me emociona muchísimo. Sé que muchos bolivianos disfrutan que este momento, yo también lo estoy disfrutando al máximo. Grande Bolívar, qué bonito», afirmó.

Además, un segundo momento de emoción para el músico boliviano fue cuando la cuenta oficial del torneo en TikTok compartió el video del gol de Sagredo con su canción «La Cumbia Boliviana».

«Bolívar clasificada, gana 3 a 0 de visitante a Palestino de Chile y la página oficial de la Copa Sudamericana sube el segundo gol con ‘La Cumbia Boliviana’, se me salen las lágrimas de la emoción, de saber la alegría que nos da a todos los bolivianos este triunfo histórico, es que no tienes que ser de Bolívar para sentirte orgulloso. Más encima usan mi música en la página oficial de la Sudamericana. Soy parte de esto», agregó.

Mira el video publicado por Conmebol: