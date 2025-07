Iglesia: “No hemos sido capaces de detener la corrupción de quienes tienen la obligación de cuidarnos”

Fuente: Unitel

Durante la homilía dominical, el monseñor Estanislao Dowlaszewicz, solicitó a la población que pida perdón por el mundo que se está dejando para las futuras generaciones todo por los “conflictos, odios y divisiones” entre sectores.

“Pienso que hay que pedir perdón al futuro de nuestra patria por el mundo que estamos dejando, porque no hemos sido capaces de detener los conflictos internos, odios, divisiones que matan a nuestros hermanos, todo eso lo que no construye sino destruye, esto dejamos. No hemos sido capaces de detener la corrupción que tanto nos duele, corrupción por doquier de quienes tienen la obligación de cuidarnos, de velar por el bien común”, dijo el monseñor.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Dowlaszewicz considera que los abusos se generan en todos lados de la sociedad, incluso al interior de la Iglesia, por lo que es importante pedir perdón.

Asimismo, lamentó todo lo que se está viviendo dentro de la ciudad y el país entorno a la inseguridad, donde se registran asaltos, asesinatos y demás hechos de violencia.

“Miramos a nuestra querida ciudad abandonada, los asaltos, la inseguridad, los asesinatos, los feminicidios como este último tan cruel de la librecambista durante un violento asalto en Santa Cruz; estos hechos no son aislados y no solo la pobreza económica provoca estos hechos dolorosos, sino también la pobreza moral, la pobreza de valores, pobreza espiritual”, señaló.

Para el representante de la Iglesia con este actuar le estamos fallando a los niños y jóvenes tanto en el presente como en el futuro, ya que no les dejamos el mejor mundo y esta realidad en la que ahora vivimos, no está en el plan de Dios y él no quiere esto para nosotros.

“¿Qué nos pasó?, podemos preguntarnos, nos enceguecimos con un crecimiento económico, una abonanza económica como la llamamos, que no fue al mismo tiempo un crecimiento moral ni espiritual, nos enceguecimos con las cosas materiales y nos olvidamos de las personas, eso fue lo que pasó, todos tenemos que pedir perdón en el Bicentenario de nuestra patria, este sistema injusto trae en nosotros muchos dolores”, indicó.

“Todos estos son dolores grandes que los vemos día a día y que tienen que ver con esa incapacidad que tuvimos de velar por el bien común, porque estamos demasiado preocupados de nosotros mismos, de nuestros partidos políticos, de nuestros grupos, de nuestros sindicatos, ¿Qué haremos frente a este panorama?, tenemos que volver una y otra vez a la palabra del señor”, agregó.