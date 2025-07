Jaime Dunn: «Decidí no impugnar mi inhabilitación para evitar que se use en contra del proceso electoral»

Dunn asegura que su rol no será el de candidato en las subnacionales, sino el de impulsar nuevos liderazgos. Rechaza el culto a la personalidad: “Lo importante no son las personas, sino las ideas”. Destaca la participación de jóvenes y líderes regionales, como Irma Acme o Mateo Laura, y afirma que el movimiento tiene una base ciudadana auténtica.

Jaime Dunn (der.), entrevistado por Eddy Luis Franco

Fuente: Brújula Digital

El excandidato presidencial Jaime Dunn reveló que, tras una profunda reflexión, decidió no impugnar su inhabilitación electoral ante la justicia para evitar que ese acto sea instrumentalizado políticamente y usado como argumento en contra del proceso democrático.

“Puede suceder que, si me conceden la tutela de este amparo constitucional, lo más probable es que se utilice ese fallo para atacar la legitimidad del proceso electoral. Ahí me dije: ‘¿No será que nos están tendiendo una trampa?’”, sostuvo Dunn entrevistado por Eddy Luis Franco, en el programa Directo y Franco, que se transite por Brújula Digital.

Aseguró que su decisión busca evitar que se lo compare con figuras como Evo Morales: “Después dirían que Jaime Dunn, igual que Evo, está tratando de impedir las elecciones (…). Por eso decidí no impugnar mi inhabilitación y así evitar que se use en contra del proceso».

Aunque quedó fuera de la contienda presidencial, Dunn anunció que su proyecto político seguirá adelante con la conformación de un nuevo partido de ideología liberal. Aseguró que ya se está trabajando en la recolección de firmas y en la organización territorial del movimiento.

“Somos un grupo de ciudadanos con principios firmes, creemos en la libertad, en el respeto a la propiedad privada, en los mercados abiertos y en una profunda descentralización”, afirmó.

El lunes pasado, el TSE ratificó la inhabilitación de Dunn como candidato presidencial por el partido Nueva Generación Patriótica (NGP). La Sala Plena del TSE mantuvo una resolución anterior de inhabilitación porque consideró que el recurso de revisión presentado por el precandidato no subsana un requisito incumplido relacionado con presentar una solvencia fiscal. Si bien presentó ese documento, lo hizo el 7 de julio, cuando el plazo para ello era el 3.

En la entrevista con Eddy Luis Franco, Dunn también adelantó que no será candidato en las próximas elecciones subnacionales, pero se involucrará activamente en la promoción de nuevos liderazgos. En algunas encuestas a las que tuvo acceso Brújula Digital, Dunn aparecía con un porcentaje importante: era el único político visto como un “candidato outsider” en estos comicios.

“He dicho al equipo que tenemos que buscar a los mejores cuadros, gente joven, liberal, con nuevas ideas y convicciones. Esto no se trata de conseguir una alcaldía o un cargo, sino de hacer transformaciones reales”, explicó.

Respecto al financiamiento de su proyecto político, aseguró que ha sido posible gracias a un amplio respaldo ciudadano. “Nuestro presupuesto efectivo ha sido de solo 5.000 bolivianos, y todo lo demás han sido aportes en especie: viajes, alojamiento, computadoras, oficinas. La ayuda se ha multiplicado tras la inhabilitación”, explicó. Actualmente, su equipo ya cuenta con oficinas centrales en La Paz, ubicadas en el último piso del Shopping Norte.

El líder liberal evitó pronunciarse sobre a quién respaldará en las elecciones presidenciales, aunque insistió en que los candidatos deberán ganarse el apoyo de los votantes liberales a través de propuestas concretas.

“No se trata de lo que Jaime Dunn diga. Se trata de lo que ellos propongan. Si quieren ese voto, tendrán que comprometerse con la reducción del Estado, el respeto a la propiedad privada, la descentralización real y la transformación de la justicia”, afirmó.

Dunn también cuestionó que algunos candidatos pretendan captar el voto de centro o de centroderecha con discursos prestados. “Muchos nos acusaron de extremistas cuando hablamos de libre mercado y de generación de riqueza. Ahora repiten nuestras propuestas, incluso desde el MAS. El desafío no es repetir discursos, sino convencer con coherencia”, advirtió.

El excandidato sostuvo que el país necesita una “revolución de principios”, que abarque no solo el plano económico sino también el moral, social y ético. “Así como se habla de medidas de shock económicas, también hacen falta medidas de shock en valores: en moralidad, en fe para quienes creen, en ética y en el rol de la familia. Todo eso ha sido erosionado en los últimos 20 años”, dijo.

Finalmente, no descartó ser candidato en 2030, aunque insistió en que lo central es que las ideas liberales que promueve puedan implementarse. “Esto no es un proyecto personal ni caudillista. No se trata del salvador, sino de la receta de salvación. Si aparecen nuevas figuras que representen esas ideas, estaré ahí para apoyarlas”, concluyó.

