Jaime Dunn y NGP desisten en acudir a un amparo por su inhabilitación; aseguran que no es el final

Dunn se despide de la carrera electoral, pero asegura que ‘no es el fin’; va contra el MAS y la ‘casta’

Jaime Dunn anunció este miércoles su decisión de dejar de insistir por la candidatura presidencial, pese a que aún podía acudir a un amparo. De todas maneras, manifestó que este no es el fin de su incursión política, sino busca “desmantelar el sistema desde sus cimientos” y quitar los privilegios al masismo y la “casta vieja”. Consideró que con su inhabilitación le han “arrebatado el triunfo”. Aseguró que, según estadísticas y encuestas, este movimiento político estaba por encima de muchos. “Nos tienen miedo. Temen que millones de bolivianos ya no aceptan vivir de rodillas. Temen que los bolivianos se levanten a través del voto y hagan el cambio y quiten los privilegios, no solo al masismo, sino a esa casta política vieja y añeja que ha negociado con el masismo, y se turnan el poder en acuerdos oscuros cada cuatro años en el pasado y ahora cada cinco años”, manifestó. Según Dunn, su inhabilitación obedece a interpretaciones jurídicas de quienes están en el poder y “los mismos de siempre”.

TSE confirma inicio de impresión de papeletas con solo 9 franjas tras retiro de Nueva Generación Patriótica

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Tahuichi Tahuichi Quispe, informó este miércoles que la impresión de las papeletas electorales para las elecciones presidenciales del próximo 17 de agosto comenzará este jueves 10 de julio, que incluirá únicamente nueve franjas partidarias. Cuando hasta el anterior mes se presentaron las 10 siglas y lugares que ocuparán las agrupaciones políticas, no obstante, tras la decisión del partido político Nueva Generación Patriótica (NGP) de retirarse de la contienda electoral y que tenía como candidato presidencial a Jaime Dunn, se reduce a nueve. «En cuanto a la papeleta, esta ya iría sin la franja del partido NGP. ¿Esto provoca algún perjuicio? No, de ninguno. Más bien, esta comunicación anticipada, previa a la impresión de las papeletas, que, por cierto, empezará mañana por la tarde. Esta comunicación anticipada, previa a la impresión de las papeletas, no afecta en nada. Al contrario, nos permite entregar al elector una papeleta clara», sostuvo.

Foro con exportadores: Alianza Libre propone liberación total de exportaciones, bajar impuestos y una ley que prohíba déficit fiscal

Branko Marinković, en representación del candidato de Alianza Libre, Jorge Tuto Quiroga, fue quien expuso en el Foro de candidatos Construyendo Nuestra Economía, y propuso liberación total de las exportaciones, bajar los impuestos y una ley que prohíba al Gobierno de turno tener déficit fiscal. En su intervención, Marinković comenzó disculpándose por la ausencia de Quiroga y luego habló directamente del tema de exportaciones. Indicó que él es transportista por lo que conoce de los daños que generan los bloqueos para los exportadores. “No vamos a facilitar las exportaciones, las vamos a liberar por completo”, sostuvo. En esta línea, se comprometió que después del 17 de agosto, los productores van a poder trabajar en libertad y con seguridad jurídica. Agregó que en la actualidad el Estado le pone muchas trabas a los emprendedores. Agregó que las exportaciones harán que el país siga creciendo. En esta línea, apuntó que el sector productor y la minería son los que generarán más rápidamente ingresos para el país.

Csutcb llama a ampliado para definir acciones por la respuesta del TSE a Evo

La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) convocó este miércoles a un ampliado nacional de las organizaciones sociales controladas por Evo Morales para definir acciones por la respuesta negativa del Tribunal Supremo Electoral (TSE) al intento de inscribir la candidatura del exjefe del MAS. «Estamos analizando qué acciones vamos a tomar, para eso se está llamando a un ampliado nacional este 12 de julio, este sábado en Lauca Ñ vamos a definir cómo participar este 17 de agosto», declaró a la prensa el secretario general de la Csutcb evista Pedro Llanque. El dirigente agregó que la decisión de impedir la normal realización de las elecciones es una medida adoptada por los representantes de todas las organizaciones leales a Morales y que ellos sólo se limitan a dar cumplimiento a la voluntad de «las bases». El TSE envió una carta a Morales para decirle que él no está habilitado como candidato para los comicios generales.

Coaquira asegura que no falseó ningún documento para postular en las elecciones judiciales

La magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Fanny Coaquira negó haber falseado información sobre su experiencia laboral y aseguró, a través de su abogado, que sí fue docente de la carrera de Derecho de la Universidad Unión Bolivariana (UB), como declaró al momento de postularse a las elecciones judiciales. El abogado de Coaquira, Israel Campero, afirmó que existen documentos oficiales que respaldan esa afirmación. “Si se debate si la magistrada Fanny Coaquira fue o no docente de la Universidad Bolivariana, la respuesta es contundente: sí lo fue. Tenemos documentos emitidos por la misma universidad que acreditan que impartió clases en esa área específica”, señaló. La declaración emergió luego de que un grupo de autoridades judiciales intentara apartarla del cargo mediante una acción de cumplimiento presentada ante el juez de Coroico, Marcelo Lea Plaza —actualmente detenido—. La acción fue impulsada por Antonio de la Fuente y su abogado, José Ramiro Uriarte, quienes solicitaron al Tribunal Supremo Electoral (TSE) su suspensión.

CBHE alerta que la producción de gas cae 10% cada año

La Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía (CBHE) reiteró la urgencia de aprobar los cambios a la Ley 767, Ley de Promoción para la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera, como primer paso para frenar la acelerada declinación en la producción de gas natural y reactivar las inversiones en el sector energético nacional. La entidad alertó que la producción de gas en Bolivia cae a un ritmo del 10% anual y que, en dos o tres años, toda la oferta tendría que destinarse al consumo interno, afectando directamente los ingresos por exportaciones y la sostenibilidad del sector. Actualmente, el país produce unos 29 millones de metros cúbicos día (MMm³/d), muy por debajo de los 60 MMm³/d que se registraban en 2014. En noviembre de 2024, el Gobierno presentó un proyecto de ley de modificación de la Ley 767, consensuado con las compañías petroleras privadas, para fortalecer la reactivación del sector de hidrocarburos, generando las condiciones necesarias para captar inversiones en el corto plazo.

Agropecuarios advierten con mayor inflación si el Gobierno no garantiza el abastecimiento de combustible

La posibilidad de que el Gobierno no pueda adquirir y garantizar el combustible para el país por varios factores, como lo anticipó el presidente Luis Arce, ocasiona alarma en los sectores productivos del país. Desde la Cámara Agropecuaria advierten que una eventual escasez tendría un fuerte impacto en el sector, afectando no solo la producción, sino el transporte y la logística. A esto se suma las pérdidas económicas que podrían ser cuantiosas si no se garantiza el suministro oportuno de diésel. “El gobierno no garantiza el abastecimiento normal de combustible para los próximos meses, esto por supuesto, nos ha generado un problema interno muy delicado, porque sin esa garantía que tendría que ser soportada por el gobierno nacional, nosotros mucho tememos que primero se acelere la inflación”, indicó Rolando Morales, vicepresidente de la Cámara de Cochabamba. De acuerdo a Morales, la falta de combustible también implicaría un aumento en los costos operativos, lo que provocaría una subida generalizada de precios.

