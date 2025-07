La controversia de los archivos Epstein: la ‘piedra en el zapato’ de Trump que no deja de crecer

La tormenta mediática en torno a los archivos del delincuente sexual fallecido y su amistad con el presidente estadounidense no ha cesado en las últimas semanas, pese a los esfuerzos de este para minimizar el asunto.

RT

La tormenta mediática en torno a los polémicos archivos sobre el caso del fallecido magnate Jeffrey Epstein no ha cesado en las últimas semanas, pese a los esfuerzos del presidente estadounidense, Donald Trump, por minimizar el asunto y a las amenazas contra los medios que abordan su relación con el delincuente sexual.

El caso Epstein fue retomado públicamente este mes, después de que el Departamento de Justicia y el FBI concluyeran oficialmente que el financiero, acusado de liderar una red de trata de menores, se suicidó en prisión en 2019 y que no existe una «lista de clientes» que pudiera ser divulgada.

Esa conclusión desencadenó una ola de críticas, incluso dentro de los partidarios de Trump, algunos de los cuales esperaban que su Administración esclareciera la presunta red de encubrimiento vinculada a figuras de alto perfil en este caso. Cabe recordar que, al inicio de su segundo mandato, el republicano prometió desclasificar documentos clave del caso Epstein, pero las primeras publicaciones solo incluyeron información ya conocida públicamente.

Desde entonces, la controversia ha trascendido el ámbito mediático y ha llegado a las esferas del poder en Estados Unidos, reavivando tensiones políticas y judiciales.

Nuevas revelaciones incomodas sobre la relación Trump-Epstein

Quizás, una de los descubrimientos más polémicos de las últimas semanas fue el reportaje de The Wall Street Journal que afirmó que Trump le habría enviado en 2003 una carta de felicitación al magnate por su 50.º cumpleaños con el dibujo de una mujer desnuda. Tras la noticia, el mandatario demandó al propietario del medio. «The Wall Street Journal publicó una carta falsa, supuestamente dirigida a Epstein. Estas no son mis palabras, no es mi forma de hablar. Además, no hago dibujos», denunció el jefe de Estado.

Por su parte, The New York Times publicó un fragmento de una declaración de Trump hecha en 2000 sobre su amistad con el financista. «Conozco a Jeff desde hace 15 años. Es un tipo estupendo». «Es muy divertido estar con él. Incluso se dice que le gustan las mujeres guapas tanto como a mí, y muchas de ellas son más jóvenes. No hay duda: Jeffrey disfruta de su vida social», agregó.

Asimismo, la CNN hizo públicas unas fotografías que muestran al financista en la boda de Trump y Marla Maples, celebrada en 1993. El medio precisó que hasta el momento no se conocía ampliamente que el magnate había acudido al evento. También se reveló un video que muestra a los dos hablando amistosamente y riendo en un desfile de moda en 1999.

Al respecto, la Casa Blanca denunció que «no son más que capturas de fotogramas sacadas de contexto» de «eventos concurridos» para «insinuar de forma repugnante algo malicioso».

Sin embargo, salieron a la luz testimonios de denunciantes y exparejas de Epstein. Por ejemplo, Stacey Williams, que mantuvo un noviazgo en los años 90 con el empresario, asegura que su expareja y el actual presidente «eran muy, muy cercanos». «Solía compartir muchas anécdotas y eran muy cercanos, y no se traían nada bueno entre manos», recordó. «Eran los mejores amigos», aseveró.

Por su parte, la artista María Farmer, que trabajó para Epstein entre 1995 y 1996 y es una de las denunciantes del caso, declaró que en una ocasión vio a Trump en las oficinas del financista, algo que la Casa Blanca niega. Farmer relató que, un día en aquel entonces, llevaba pantalones cortos y sintió miedo ante la mirada del futuro mandatario. «No, no. Ella no está aquí para ti», le habría dicho Epstein a su colega, según palabras de la artista.

The New York Times reportó que el relato de Farmer es uno de los «indicios más claros hasta ahora» que relacionan a Trump con los archivos del caso que las autoridades aún no han hecho públicos. Al respecto, altos funcionarios de la Administración dijeron a The Wall Street Journal que el presidente fue avisado previamente de que su nombre figura en los controvertidos documentos.

La furia de Trump

Pese a que está documentado que ambos mantuvieron una amistad estrecha durante casi 15 años, Trump ha tratado de minimizar el vínculo, que cesó durante la década de 2000 tras una disputa por una propiedad.

Político reportó, citando fuentes cercanas a la Casa Blanca, que el mandatario está «claramente furioso» por la cobertura mediática que recibe el caso Epstein, ya que está eclipsando otras narrativas que a su Administración le interesa posicionar. Un alto funcionario de la Casa Blanca dijo que el líder estadounidense se siente frustrado por la incapacidad de sus colaboradores para impedir que cojan vuelo las teorías de conspiración que rodean el controvertido caso.

En consecuencia, el inquilino de la Casa Blanca ha tratado de redirigir sin éxito la narrativa hacia otros temas que considera mucho más relevantes, como el poderío económico de EE.UU. o la acusación contra el expresidente Barack Obama por la fabricación del escándalo conocido como ‘Russiagate’. Incluso emitió una orden para desclasificar los archivos del asesinato del destacado activista Martin Luther King Jr. pese al rechazo de la familia.

Además, ha criticado a los demócratas por utilizar «la estafa de Jeffrey Epstein» para «distraer» la atención pública y «ocultar» los éxitos que ha tenido en sus seis meses como presidente de EE.UU. Por otra parte, Trump aseguró que nunca fue a la isla de Jeffrey Epstein. «Deberían estar hablando de Bill Clinton, que fue a la isla 28 veces. Yo nunca fui a la isla», señaló.

El rol de Ghislaine Maxwell

Ante la controversia, el Departamento de Justicia de EE.UU. informó el martes que iba a contactar con Ghislaine Maxwell, cómplice y expareja de Epstein, condenada en 2022 a 20 años de prisión por tráfico sexual de menores, en una medida sin precedentes. «La Justicia exige valentía. Por primera vez, el Departamento de Justicia se pone en contacto con Ghislaine Maxwell para preguntarle: ¿qué sabe usted?», publicó el fiscal general adjunto, Todd Blanche, en su cuenta de X.

Posteriormente, el abogado de Maxwell afirmó que su clienta prestó total colaboración a las autoridades durante un nuevo interrogatorio llevado a cabo este jueves.

No obstante, el hermano de Epstein, Mark Epstein, reveló que la verdadera razón detrás de la reunión no tiene nada que ver con «lo que ella sabe». «Hablarán con ella y le preguntarán cuál es su color favorito. Así podrán decir que hablaron con ella. Depende del tema de la conversación», afirmó.

Por otro lado, un subcomité del panel de Supervisión de la Cámara de Representantes votó a favor de citar al expresidente Bill Clinton y a su esposa, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, por sus posibles vínculos con la expareja del financista. Los Clinton mantuvieron una estrecha amistad con Epstein y Maxwell. Según los registros de visitas, el multimillonario estuvo en la Casa Blanca al menos 17 veces durante el mandato de Bill Clinton.

Además, trascendió que Clinton habría escrito un extraño mensaje al multimillonario para felicitarlo por su 50.º cumpleaños a petición de Maxwell. «Es reconfortante, ¿no? Haber durado tanto, a través de todos estos años de aprendizaje y conocimiento, de aventuras y [palabra ilegible], y también tener tu curiosidad infantil, el impulso por marcar la diferencia y el consuelo de los amigos», dice el escrito.

La tardía reacción de la justicia estadounidense

Como muestra de que la controversia relacionada con los archivos trasciende lo mediático, se evidenció en la reacción del Departamento de Justicia y de la fiscal general Pam Bondi, que solicitaron a varios tribunales federales revelar las transcripciones del gran jurado en los casos que involucran a Epstein.

No obstante, la jueza federal de distrito Robin Rosenberg rechazó este miércoles la solicitud de la Administración Trump. La magistrada explicó que la ley permite divulgar los testimonios de un gran jurado en situaciones concretas, y que ninguna de ellas aplicaba en este caso. «Las manos de la corte están atadas», señala la orden.

Fricciones políticas

Mientras tanto, congresistas del Partido Demócrata piden que se debata la publicación íntegra de la documentación del caso. Sin embargo, la mayoría republicana en la Cámara de Representantes suspendió una sesión para evitar que se sometiera a votación la propuesta demócrata, que también tiene adeptos entre las filas republicanas.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, respondió posteriormente a las acusaciones de obstrucción de los esfuerzos para publicar archivos. «No, no tenemos miedo. No, no, espere. […] No hay miedo. No, no hay miedo. No hay miedo. No vamos a permitir que los demócratas usen esto como arma política», aseveró.

Las críticas de Musk

Tampoco cesan las críticas del multimillonario Elon Musk, exaliado de Trump, quien puso el caso en el foco de la opinión publica tras afirmar a principios de junio que el nombre del mandatario aparece en los archivos del difunto magnate financiero.

El 18 de julio, Musk lamentó irónicamente que Epstein se hubiera suicidado antes de descubrir que los archivos relacionados con el caso eran, en realidad, un «timo», en referencia sarcástica a unas declaraciones del mandatario. «Vaya, no puedo creer que Epstein se suicidara antes de darse cuenta de que todo era un engaño», escribió. Previamente, Trump aseguró que la presión para que se publiquen los archivos es un «timo» por parte del Partido Demócrata.

Al mismo tiempo, el dueño de SpaceX y Tesla insistió al inquilino de la Casa Blanca a que «simplemente publique los archivos y señale qué parte es un timo». «Ningún cliente de Epstein ha sido procesado. Ni uno solo», recordó.