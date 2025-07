La Fiscalía investiga posible agresión sexual a dos canes en La Paz; uno de ellos falleció

El Ministerio Público activó una investigación sobre la presunta agresión que habrían sufrido dos perros en la zona Villa San Antonio de la ciudad de La Paz, de los cuales, uno de ellos perdió la vida.

Fuente: Erbol

La Policía Forestal y de Protección al Medioambiente (Pofoma) junto con la Fiscalía rescataron a los animales tras recibir la denuncia, informó el fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Debido a que el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) no cuenta con un especialista para realizar la valoración médica al can, se acudirá a un veterinario externo que pueda determinar si hubo o no agresión sexual.

“Debemos manifestar como Ministerio Público la Policía boliviana ya se ha dado las acciones correspondientes dentro de la presente causa y se ha dado el proceso de inicio a estas investigaciones por el delito provisional de tratos crueles”, informó.

El hecho habría ocurrido en un domicilio, sin embargo, cuando llegó la Fiscalía a lugar no se encontrado el presunto agresor. El caso fue abierto contra “los autores”. ///agc