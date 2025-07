La inflación duplica en seis meses el porcentaje previsto para todo el año

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Analistas alertan sobre la pérdida del poder adquisitivo de la población. Foto: APG

eju.tv

Inflación en junio llega al 5,21% y se acumula en 15,53% en 2025, INE atribuye último mes de inflación a bloqueos evistas. Jaime Dunn cree que su participación generó ‘temor’ en el oficialismo y en la oposición ‘funcional’. Vocal Tahuichi anuncia que pedirá levantar su secreto bancario ante acusación que considera ‘infamia’ en su contra. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Inflación en junio llega al 5,21% y se acumula en 15,53% en 2025, INE atribuye último mes de inflación a bloqueos evistas

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

La inflación de junio en Bolivia alcanzó el 5,21%, elevando el acumulado del año a 15,53%, informó hoy el director del Instituto Nacional de Estadística (INE), Humberto Arandia. La autoridad explicó que los bloqueos registrados durante casi todo el último mes provocaron desabastecimientos y un alza generalizada de precios. “Yo creo que este es un dato que lo sentimos en todos nuestros bolsillos y no hay cómo negarlo”, enfatizó el director del INE. Arandia responsabilizó directamente a los conflictos sociales por el incremento de precios. “No hay nada peor que jugar por intereses personales con los bolsillos y el hambre de los bolivianos”, dijo la autoridad y agregó que desde que se anunciaron los bloqueos a fines de mayo, se activó un proceso especulativo en los mercados. “Los precios fueron aumentando y una vez que los bloqueos se suscitaron desde mediados de mayo hasta mediados de junio, los precios registraron un incremento significativo”, argumentó. Arandia no dudó en atribuir prácticamente toda la responsabilidad a los bloqueos.

– Junio de 2025 fue el mes más inflacionario de los últimos 17 años y estas son las causas advertidas por un economista

La inflación en Bolivia se disparó a un 5,21% en junio de 2025, marcando el mayor aumento mensual de precios en casi dos décadas. Con este dato, el índice de inflación acumulada en el primer semestre ya alcanzó el 15,53%, el doble de la meta anual para esta gestión establecida por el Gobierno, según el análisis del economista Gonzalo Chávez. “La inflación en Bolivia se ha descontrolado. Solo en junio alcanzó un alarmante 5,21%, la cifra mensual más alta desde los años 2000”, explicó Chávez, alertando sobre una escalada sostenida y preocupante de los precios. “Este Gobierno difícilmente podrá controlar la inflación, se le ha salido de control”, agregó. Según la información reflejada por el Banco Central de Bolivia (BCB), que solo cuenta con datos desde 2008, las cifras más altas se registraron en febrero de ese año, cuando fue de 2,62%, mientras que en mayo de 2025 fue de 3,65%. El economista también apuntó que la inflación interanual ya bordea el 25%, una cifra que implica una grave pérdida del poder adquisitivo.

– Economista advierte que la «inflación acelerada» empuja a miles de bolivianos a la pobreza

Luego que se conoció que la inflación de junio alcanzó un 5,21%, elevando la acumulada del año a 15,53%, el presidente del Colegio de Economistas de Tarija, Fernando Romero, advirtió este miércoles por la tarde que Bolivia enfrenta una «inflación acelerada, elevada y sostenida”, que está carcomiendo gravemente el poder adquisitivo de las familias bolivianas y empujando a miles de ciudadanos a la pobreza. “Estamos viviendo un primer semestre extremadamente preocupante. La falta de dólares, una divisa americana cada vez más cara, la especulación, el agio, la mayor emisión monetaria, el contrabando inverso y factores climatológicos, sumados a la incertidumbre política y los bloqueos de 15 días en Cochabamba en el anterior mes, que generaron pérdidas millonarias, han roto cadenas de producción y comercialización. Esto encarece cada vez más la canasta básica”, sostuvo Romero. El economista enfatizó que la inflación acumulada de este primer semestre duplica lo proyectado por el Gobierno para todo el año.

– Jaime Dunn cree que su participación generó ‘temor’ en el oficialismo y en la oposición ‘funcional’

De hecho, debido a lo ocurrido se declaró “victima” de los ataques y que para revertir la decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE), el analista financiero anunció que el equipo jurídico presentará un recurso de apelación en los próximos días. “Esto ha generado claramente temor en el oficialismo, ha generado también temor, claramente, a lo que es la oposición funcional al masismo”, indicó en conferencia de prensa. La decisión de la inhabilitación fue comunicada por el secretario de Cámara del TSE, Fernando Arteaga, con base en la información solicitada por la Contraloría General del Estado, la cual señala que no se acreditó la solvencia fiscal. “Bienvenidos los ataques, no tenemos miedo, estamos aquí, para responder, hoy más que nunca estamos con más ganas de continuar en el proceso electoral, nada nos va a parar, porque la libertad, no se ruega de rodillas ni se la pide, se la toma, se la arrebata”, insistió. Dunn incluso consideró que, sin su participación, las elecciones serán de “poca legitimidad”, “cuestionables”.

– TSE: Si Dunn acreditó el pago en la Contraloría, debe recibir nueva certificación para fundamentar revisión de su caso

El secretario de Cámara del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Fernando Arteaga, explicó este miércoles que Nueva Generación Patriótica tiene un plazo de cinco días para un recurso extraordinario de revisión o sustituir la candidatura de Jaime Dunn. “La Ley de Régimen Electoral faculta a NGP a interponer un recurso extraordinario de revisión, con base a una nueva certificación que emita la Contraloría, donde todos estos registros observados estén dados de baja”, explicó. “Entendemos que si ellos ya han acreditado ante la Contraloría, el pago, deberían obtener una nueva certificación de parte de la misma Contraloría y presentar eso como una prueba de reciente obtención que fundamente este recurso de revisión para que el Tribunal Supremo adopte otro tipo de decisiones”, agregó. Arteaga reiteró que la determinación de inhabilitar a Dunn se tomó tomando en cuenta el informe de la Contraloría respecto al estado de solvencia fiscal. “Hay un informe que nos remite la Contraloría a solicitud del TSE”, señaló.

– En estas elecciones está en juego el futuro del país, estamos como Cuba y Venezuela, afirma Kathia Quiroga

La candidata a senadora por la Alianza Libre, Khatia Quiroga, advirtió que las elecciones generales del próximo 17 de agosto son decisivas para el rumbo del país y convocó a la ciudadanía, instituciones y organizaciones sociales a defender el voto y fortalecer el control electoral porque Bolivia está como Cuba y Venezuela. “Estas son las elecciones más importantes que mi persona ha visto, porque nos estamos jugando el presente y el futuro”, expresó Quiroga en entrevista en el programa radial La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Jorge Robles y Ernesto Justiniano. En ese marco, afirmó que Bolivia atraviesa una situación crítica similar a la de regímenes como Cuba y Venezuela, marcada por una profunda crisis económica, escasez de alimentos, falta de dólares y largas filas para acceder al combustible. “Si creíamos que estábamos parecidos a Venezuela o Cuba, estamos igual. Estamos en las mismas condiciones: con pobreza, con carencias y sin respuestas. Por eso necesitamos un cambio de 180 grados”, sostuvo.

– Vocal Tahuichi anuncia que pedirá levantar su secreto bancario ante acusación que considera ‘infamia’ en su contra

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Tahuichi Tahuichi Quispe, anunció que solicitará levantar su secreto bancario, para desvirtuar una acusación replicada por el ala “evista” de presuntos hechos irregulares. Dijo que, incluso, después de las elecciones emprenderá acciones legales. El ala “evista” replicó una publicación realizada supuestamente en Argentina donde se señala que la esposa de Luis Arce habría depositado dinero a una cuenta de Tahuichi en Panamá y que, a su vez, el vocal habría notificado esto al exministro César Siles. Los “evistas” consideran que esto tenía la finalidad de inhabilitar a Evo Morales. El vocal dijo que es una “mentira maligna” y una “infamia”, preparada por algún “vago que quiere armar una noticia falsa”. Anunció que solicitará a la Autoridad del Sistema Financiero que transparente su información de cuentas bancarias y sea pública. Expresó su intención de difundir su extracto para saber cuántos “pesitos” tiene. Tahuichi pidió a los medios de comunicación no dejarse guiar por un “pinche rumor”.

– Caso Llallagua: Ríos dice que hubo comunicación desde las zonas de los hechos con el trópico y apunta a dirigente evista como principal autor

El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, indicó que identificó a los autores materiales e intelectuales de las muertes ocurridas en Llallagua, norte de Potosí, durante la emboscada a los uniformados que llegaron a la carretera a desbloquear la carretera, donde seguidores de Evo Morales estuvieron por varios días. La noche de este miércoles, Ríos brindó detalles de los operativos e investigaciones para dar con los responsables de las muertes de Llallagua, y apuntó al dirigente evista Ramiro Cucho como el “principal autor intelectual”. “Como autor principal intelectual el señor Ramiro Cucho, de quien se ha solicitado la reversión de las medidas sustitutivas con las que cuenta él”, dijo y señaló que se pidió que el dirigente retorne a detención preventiva, pero que la solicitud fue negada. Las investigaciones identificaron a 22 personas que tiene relación directa con los hechos, con los cuales se armó un diagrama de hechos donde están implicadas 13 personas. Ríos señaló que en total se hicieron 10 allanamientos , se secuestró 20 celulares, municiones, explosivos y otros.

– Gobierno acusa a grupos “narcosindicales” del Chapare de asesinar policías y avisa a Evo: “No vamos a mandar a morir gente por un loco”

Sin ley, sin paz. El viceministro de Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico, denunció hoy que en el Chapare opera una “dictadura narcosindical” que estaría detrás de los bloqueos, emboscadas y muertes ocurridas en el último conflicto social. “El gran problema es esa dictadura narcosindical que se está llevando en el Chapare donde a título de campaña electoral están pretendiendo que no ingrese la fuerza pública, pero (sabemos) que es el narcotráfico”, explicó. En referencia a Evo Morales, el viceministro advirtió: “No vamos a mandar a morir gente por un loco que está ahí”. La autoridad hizo énfasis en diferenciar al conjunto de la región del Trópico de Cochabamba de estos grupos radicales e indicó que “no es todo el Chapare”, pues también hay sectores dedicados a la hotelería, agricultura y exportación. El funcionario advirtió que “los grupos narcotraficantes impulsan bloqueos y movilizaciones para que no haya ley” y recordó la toma de un regimiento militar en el Trópico por parte de afines al evismo, a finales del año pasado.

– Seguidores de Tuto Quiroga y Manfred Reyes Villa se enfrentan por propaganda y uso de espacios en Cochabamba

Seguidores de los candidatos de las alianzas Libre y APB-Súmate, Jorge “Tuto” Quiroga y Manfred Reyes Villa, respectivamente, protagonizaron este miércoles un enfrentamiento en la ciudad de Cochabamba. La disputa se originó por el retiro de propaganda política. Videos difundidos en redes sociales muestran a un grupo de aproximadamente 20 personas enfrentándose entre insultos y empujones. El hecho ocurrió en la plaza 4 de Noviembre, en el Centro del Cercado cochabambino. El espacio era utilizado en aquel momento por los afines a Quiroga; sin embargo, tal lugar también era utilizado por la gente de APB-Súmate. Desde la alcaldía de Cochabamba, las autoridades anunciaron que se retirará toda la propaganda que no cumpla con los requisitos, más aún si hay un daño al ornato público. La denuncia fue realizada por la alianza Libre, a raíz de los enfrentamientos El representante de Libre, Enrique Siles, dijo que se retiraron de la plaza para evitar la confrontación. Advirtió que quienes los atacaron fueron funcionarios de la Alcaldía de Cochabamba.