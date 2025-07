«Las críticas contra él no es algo que nos desespere»: Libre justifica ‘los errores’ de Juan Pablo Velasco

El jefe de campaña de la alianza Libre subraya que el candidato a la vicepresidencia representa una opción distinta y conectada con la economía digital; destaca que su presencia genera gran expectativa en los jóvenes y anticipa su participación en el debate de este domingo.

Luis Vásquez, jefe de campaña de la alianza Libre, salió al paso de las críticas contra Juan Pablo Velasco, el joven empresario postulado como candidato a la vicepresidencia por esa sigla, y defendió tanto su capacidad como su legitimidad. Afirmó que Velasco no fue elegido por dedazo o afinidad personal, sino como resultado de un proceso técnico de investigación de mercado electoral y análisis de comportamiento social.

“Sí va a ir al debate, y sí estamos trabajando en su preparación, como en toda participación seria. Esto no es improvisado. Juan Pablo ha sido elegido luego de un estudio profundo de comportamiento de mercado social y político. Su nominación no obedece a un capricho, sino a una lógica pertinente y bien pensada”, sostuvo Vásquez.

Uno de los principales atributos que destacó el jefe de campaña es la experiencia empresarial de Velasco en el ámbito tecnológico, al indicar que es el único candidato que puede acreditar la creación de 55.000 empleos en toda Bolivia. “Eso es lo que debe debatirse: cómo la economía digital puede ofrecer soluciones reales. Esos 55.000 empleos no están solo en Santa Cruz, están en La Paz, Cochabamba, Potosí, Sucre y otros departamentos. Eso sí tiene un impacto”, subrayó.

Vásquez remarcó que Velasco no es un político tradicional ni pretende serlo. “No conoce ni le interesan las formas habituales de la política. Lo que quiere es representar a hombres y mujeres jóvenes que buscan integrarse al mundo del futuro mediante la inteligencia artificial y la digitalización”, explicó. Asimismo, restó importancia a los errores del candidato como el haber confundido a La Paz con Cochabamba o referirse al satélite Túpac Katari como un cohete, Vásquez restó importancia.

“Grave sería que tuviera denuncias por corrupción o narcotráfico. Mientras lo critiquen por eso, no es algo que nos preocupe”, aseveró, para luego remarcar que, “no saber lo de la Agetic (Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación), confundir a La Paz con Cochabamba, decir que el (satélite) Tupac Katari es un cohete. Quisiera hacer una encuesta para ver cuántos saben lo que quieren decir Agetic”, desafió.

Asimismo, consideró que la figura de Velasco ha despertado atención sobre todo entre los votantes más jóvenes. “Es impresionante nuestros números, como la gente menor de veinticinco años ha empezado y habla de Juan Pablo como una cosa nueva, como una cosa diferente. Y probablemente es el único de todos los candidatos que tenemos que es diferente a los demás, que es distinto de los demás. Y la gente joven está buscando ese tipo de candidato”, certificó.

De cara al debate vicepresidencial de este domingo, Vásquez expresó plena confianza en la capacidad de su candidato. “Lo que estoy totalmente seguro es de que todavía la gente no ha terminado por descubrirlo, pero está bien. La expectativa que ha creado su presencia hace que mucha gente esté atenta a lo que él va a decir, a lo que él diga. Y si tiene pequeños errores, está bien, todos los seres humanos pueden tener pequeños errores, no por eso la gente va a decidir (en contra). Pero yo espero que este domingo veamos la dimensión que queremos que el pueblo boliviano conozca de Juan Pablo”, dijo.

En consecuencia, dejó claro que la designación de Velasco no fue una decisión unipersonal, sino que fue elegido por todo un estudio de mercado electoral, una investigación social que llevó a una conclusión. El por qué está ahí obedece una lógica política y una lógica de análisis de comportamiento de mercado social de manera muy pertinente, por lo tanto, eso no lo voy a discutir con quien no esté de acuerdo”, aseveró.