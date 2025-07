Lima desacredita a Andrónico y abre una interrogante sobre cómo está financiando su campaña

El jefe de campaña de Morena, fuerza que impulsa a Eva Copa, planteó dudas sobre el financiamiento del candidato Andrónico Rodríguez y lo calificó como parte de “un partido poco serio y sin propuesta”.

eju.tv / Video: La Hora Pico

Santa Cruz.-

El jefe de campaña del Movimiento de Renovación Nacional (Morena), Iván Lima, lanzó duras críticas contra la candidatura de Andrónico Rodríguez, al cuestionar el origen de los recursos que financian su campaña presidencial y descartar cualquier posibilidad de alianza con su organización política.

En entrevista en el programa radial de La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Jorge Robles y Ernesto Justiniano, el exministro Lima se refirió al estratega de campaña de Rodríguez, un reconocido asesor español que —según mencionó— ha trabajado en campañas presidenciales de alto perfil en América Latina.

“Susana Bejarano señaló que un destacado estratega español está llevando la estrategia de Andrónico Rodríguez. Esa persona ha dirigido la campaña de Petro y la de Claudia Sheinbaum en México, y sus honorarios oscilan entre tres y cinco millones de dólares”, reveló.

Ante ese dato, Lima planteó una interrogante clave: “Si está cobrando esos honorarios, y esta es una campaña mucho más chica, hay que ver quién está pagando esos montos. Ya lo dijo Rodrigo Paz: hay que revisar cómo manejan su presupuesto los partidos políticos”.

El jefe de campaña de Morena recordó que la Ley de Organizaciones Políticas exige a todas las fuerzas registrar y transparentar su presupuesto de campaña ante el Órgano Electoral. “Nadie puede aportar más del 10% del total declarado. Sin embargo, cuando pedimos la información presupuestaria de varios partidos, descubrimos que algunos, incluyendo el partido de Rodríguez, no han presentado nada. Eso es muy grave”, advirtió.

Lima también aludió al caso del asesor español en la campaña de Gustavo Petro, donde —según explicó— se generó una controversia porque sus honorarios no fueron reportados oficialmente. “En Colombia no hubo sanciones, pero en Bolivia tenemos una normativa muy clara. Aquí hay que cumplir con la ley”, dijo.

Finalmente, Iván Lima fue tajante al cerrar la puerta a cualquier acercamiento político con Andrónico Rodríguez: “Yo he tenido diálogos con Eva Copa y hay claridad absoluta: con Andrónico no vamos a ir a ningún acuerdo. Es un partido poco serio, poco transparente, que no habla claro sobre sus recursos, y que no tiene nada que ofrecer al país más que figuras que fueron parte del peor parlamento de la historia”.

