Litio: “Algo oscuro hay detrás”, exministro Ríos cuestiona que se intente aprobar contratos a cuatro meses del cambio de Gobierno

Fuente: Unitel

El exministro de Hidrocarburos, Álvaro Ríos, cuestionó este jueves que el oficialismo intente aprobar dos contratos para la industrialización del litio cuando faltan cuatro meses para el cambio de Gobierno y consideró que “algo oscuro hay detrás de esto”.

El especialista indicó que no entiende por qué el Gobierno de Luis Arce, estando a 45 días de las elecciones y a 4 meses del cambio de Gobierno, intenta aprobar estos dos proyectos “entre gallos y medianoche”.

“Me suena a que algo oculto hay”, afirmó Ríos, a tiempo de señalar que no es admisible el argumento de que los contratos ayudarán en el ingreso de divisas, ya que las inversiones en este tipo de proyectos “son a largo plazo”.

“A mí no me gusta la forma en que han sido establecidos estos contratos, muchos aspectos que el tiempo no da para detallar, y que creo que estos procesos de entrega de contratos, igual que en hidrocarburos, deben hacerse mediante licitación, no mediante secretos negociaciones a espaldas del pueblo”, dijo.

Aseveró que “el próximo Gobierno debe entregar no solo dos concesiones, sino 10 concesiones con una ley ambiental, que las empresas cumplan con los problemas de agua que hay en la zona. Me parece una desesperación del gobierno, algo oscuro hay detrás de esto, y me parece que no deberían aprobarse”.

La Cámara de Diputados inició este jueves una tensa sesión en la que se agendó el tratamiento de dos proyectos de ley para contratos de industrialización con las empresas Uranium One Group (Rusia) y CBC (China).

Para Ríos es llamativo que el Gobierno esté “tan desesperado en firmar esos dos contratos” ya que los proyectos no tienen el apoyo de Potosí porque “han sido negociados bajo la mesa”.

“No me parece que sea oportuno que esos contratos se aprueben en la Asamblea en este momento electoral y álgido, yo creo que deberían dejar esto al próximo Gobierno”, dijo.