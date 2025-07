Ministerio de Culturas no cuenta con stand ni organiza actividades en la edición Bicentenario de la Feria del Libro de La Paz

Según la Cámara Departamental del Libro paceño, como en años anteriores, intentaron acercarse a la ministra Esperanza Guevara para que la cartera de Estado se sumara a las instituciones participantes en la feria. Sin embargo, no recibieron respuesta sino hasta mediados de julio, cuando personal de la unidad de Producción Cultural solicitó un espacio para un stand.

Fuente: Visión 360

En mensajes difundidos en redes sociales, el Ministerio de Culturas se presentó como organizador de la 29 Feria Internacional del Libro de La Paz, Edición Bicentenario (FIL La Paz). Sin embargo, este año dicha cartera de Estado no cuenta ni con stand ni con actividades en el programa cultural del evento.

“Nos enteramos que en los últimos días apareció en las redes sociales que el Ministerio de Culturas es el organizador de la Feria Internacional del Libro de La Paz. Para nosotros, eso representa una apropiación indebida de la identidad de la FIL La Paz”, explicó a Visión 360 Jorge Dorval, director de Ferias de la Cámara Departamental del Libro de La Paz (CDLLP), verdadera organizadora de este encuentro que comienza este miércoles 30 de julio.

La Paz, noviembre de 1996: así nació la primera Feria Internacional del Libro realizada en Bolivia

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Dorval indicó que, como en años anteriores, intentaron acercarse a la ministra Esperanza Guevara para que la cartera de Estado se sumara a las instituciones participantes en la feria. Sin embargo, no recibieron respuesta sino hasta mediados de julio, cuando personal de la unidad de Producción Cultural solicitó un espacio para un stand.

«Nosotros enviamos diferentes cartas e invitaciones, para que ellos sean parte de la FIL, especialmente porque es la Edición Bicentenario. Pero nunca nos aceptaron, ni respondido negativamente. Hubo un acercamiento justamente hace dos viernes, una persona de Producción Cultural nos dijo que había la posibilidad de alquilar un stand. Aceptamos, pese a la alta demanda e hicimos los ajustes para que ellos participen», recordó Dorval.

Pero todo se frustró. “Nos reunimos con ellos para programar todo, pero a última hora nos informaron que, por cuestiones económicas, no podían participar”, dijo el director de Ferias. No pasaron 24 horas para que otra autoridad ministerial volviera a solicitar espacio, con el mismo resultado.

La Feria del Libro paceña crece: ocupará los tres bloques del campo ferial

Este es el primer año en que la cartera de Culturas no participa en la feria. Tampoco estuvo presente en la Feria Internacional de Cochabamba del año pasado.

Eso no significa que el Estado no esté presente en el evento. El Ministerio de Educación contará con un puesto y ha programado actividades, al igual que la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia (FCBCB), que no solo tendrá un importante stand con sus publicaciones, sino que además ha unido fuerzas con la Biblioteca del Bicentenario de Bolivia.

En un mensaje de WhatsApp, se informó desde el Ministerio de Culturas que «como Estado, estamos participando a través de la Editorial del Estado».

La Feria Internacional del Libro de La Paz se llevará a cabo entre el miércoles 30 de julio y el domingo 10 de agosto. El evento atenderá de lunes a jueves desde las 14.00, y de viernes a domingo, además del feriado del 6 de agosto, desde las 10.00.