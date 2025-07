Ministro de Gobierno afirma que Ruth Nina “le está dando un ejemplo a Evo Morales” al acatar la convocatoria de la justicia

Roberto Ríos evitó pronunciarse directamente sobre la aprehensión de la dirigente; sin embargo, reafirmó que con su detención se sentará un precedente frente a las amenazas emitidas.

Fuente: Visión 360

El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, reconoció la “voluntad y responsabilidad” de la líder del extinto partido Pan-Bol, Ruth Nina, por haberse presentado a declarar ante la Fiscalía, tras sus declaraciones en las que advirtió que el día de las Elecciones Generales se “contarían muertos” en lugar de votos. La autoridad sostuvo que Nina dio “un ejemplo al señor Evo Morales” al asistir a su convocatoria judicial.

“Reconocemos la voluntad y también la responsabilidad de la señora Ruth Nina, en relación a las amenazas que ha emitido. Es un ejemplo de cómo se debe actuar cuando la justicia te convoca. Le está dando un ejemplo al señor Evo Morales de cómo se debe asistir a las convocatorias de las autoridades competentes”, declaró el ministro de Gobierno, Roberto Ríos, en contacto con la prensa.

Antes de ser conducida este jueves a celdas policiales, y fiel a su estilo irreverente, la dirigente de PAN-BOL y actual aliada del frente Evo Pueblo maldijo al gobierno de Luis Arce, llamó al voto castigo contra todos los candidatos que participarán en los comicios generales del 17 de agosto, y afirmó que, en lugar de ella, quien debería ser investigado es el fiscal general, Roger Mariaca.

Lo hizo luego de que el Ministerio Público ordenara su aprehensión, en el marco de un proceso iniciado por los presuntos delitos de instigación pública a delinquir, amenazas y delitos electorales. Su aliado y expresidente, Evo Morales, calificó la medida como una injusticia.

“Respecto al proceso que se está llevando adelante, no vamos a emitir comentarios, no solo en función del principio de independencia de órganos, sino también porque la dirección de la investigación recae en el Ministerio Público. Sin embargo, ya habíamos señalado que este tipo de amenazas no solo son reprochables, sino que también es importante sentar precedentes para reducir la posibilidad de que se generen conflictos durante el desarrollo de este proceso en nuestro país”, agregó el ministro.