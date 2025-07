Morena oficializa su renuncia a participar en los comicios nacionales por ‘problemas insalvables’

Las 10 COSAS más relevantes de la media jornada que le recomendamos leer.

Eva Copa y Joge Richter bajan su candidatura. Foto: Opinión

Sin hablar de «hostigamiento» ni «sabotaje», Morena oficializa declinación por «problemas insalvables». Procuraduría confía en la deportación de Murillo para que cumpla condena en Bolivia. Indicador de servicio de deuda sobre exportaciones llegó a 14,9%, el límite que recomiendan organismos internacionales. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

Sin hablar de «hostigamiento» ni «sabotaje», Morena oficializa declinación por «problemas insalvables»

Sin mencionar el «hostigamiento» y «sabotaje» que denunció al anunciar su declinación de la carrera electoral, el Movimiento de Revolución Nacional (Morena) oficializó este jueves su retiro de las elecciones generales del 17 de agosto. «Debemos poner en su conocimiento que al momento hemos comprobado que nuestro partido enfrenta problemas insalvables que tornan inviable nuestra participación en la votación del 17 de agosto», dice parte de la nota enviada por Morena al Tribunal Supremo Electoral (TSE). La carta da cuenta de tres razones que explican su renuncia al proceso electoral, aunque ninguna de ellas hace alusión al «hostigamiento» y «sabotaje» que la ahora excandidata Eva Copa denunció al momento de anunciar su declinatoria. «El presidente de nuestra fuerza política ha oficializado (la retirada de Morena), nos han pedido una cierta documentación que ya hemos completado, así que formalmente ya hemos solicitado nuestro retiro de esta elección», declaró Copa la tarde de este jueves.

Androniquistas piden auditoría a encuestadoras y aseguran que el 17 de agosto desenmascararán a la derecha

Tras la difusión de una nueva encuesta de intención de voto en la que el candidato de Alianza Popular, Andrónico Rodríguez, registra un bajo porcentaje del 6,1% y cae al cuarto lugar, el vocero de la alianza, Hugo Valverde, cuestionó la credibilidad de las empresas encuestadoras y anunció que solicitarán una auditoría inmediata al Tribunal Supremo Electoral (TSE). Asimismo, sostuvo que los seguidores de Andrónico Rodríguez no se dejarán amedrentar por cifras adversas. «Los muestreos, los porcentajes de la ficha técnica que presentan estas encuestadoras no cuadran. Estamos pidiendo ante nuestros representantes ante el TSE que se presente una solicitud de auditoría a estas y a las que salgan de las elecciones», enfatizó. Sostuvo que son encuestas de televisión y no de la gente. En ese sentido, denunció una supuesta intención de “posicionar un falso relato” debido a que los sectores de derecha “no lograron unificar sus candidaturas” y ahora buscan instalar la idea de que “la izquierda popular tiende a desaparecer”.

Huir o transar con la derecha: los planes de Arce tras los comicios, según los evistas

El presidente Luis Arce tiene dos planes: huir del país o transar con la derecha para entregar el poder luego de las elecciones, afirman los seguidores de Evo Morales. «Luis Arce tiene listas sus maletas para irse del país, sólo está buscando una excusa, que la población se levante y, bajo esa excusa, tenga que irse incluso antes que termine su mandato, o que se cumpla el pacto con los candidatos de la derecha para que él garantice la entrega (del poder) al nuevo gobierno», aseguró la dirigente afín a Morales, Wilma Alanoca. La también concejal alteña aseguró que «esta elección está amañada» y que el plan de Arce consiste en garantizar la transmisión de mando para que el gobierno que salga de las urnas asuma y le dé impunidad a él y a su familia. «No tuvo la capacidad de resolver (la crisis), pero sí tuvo la capacidad para blindarse él y a su familia», manifestó Alanoca, quien lidera en El Alto la inauguración de casas de campaña para el voto nulo como medida de protesta por no incluir a Morales en los comicios.

Morales: ‘algunos compañeros vienen acá diciendo: Evo, Dios te ha mandado; yo no creo, pero a veces me hacen creer’

En un encuentro con autoridades de Orinoca, su tierra natal, Evo Morales reveló este jueves que algunos de sus compañeros le dicen que ha sido mandado por Dios y a veces se lo hacen creer. “Algunos compañeros vienen acá diciendo: ‘Evo, Dios te ha mandado’. Yo no creo, pero a veces me hacen creer de verdad. Cada 100 años llega un líder”, dijo Morales. A continuación, Morales sostuvo que hacer carrera política es un derecho, pero manifestó que debe asumirse como una “ciencia de servicio de esfuerzo y sacrificio por la gente humilde”. Manifestó que la política no es “para hacer plata en persona, en familia”, sino es por la patria. Evo fue presidente casi 14 años. Para las elecciones de 2025, intentó postular, sin embargo, no pudo inscribirse con ningún partido que tenga personalidad jurídica, además de que una sentencia constitucional le impide ejercer de nuevo la presidencia. Morales habló de la política como “ciencia de servicio de esfuerzo y sacrificio por la gente humilde”.

Procuraduría confía en la deportación de Murillo para que cumpla condena en Bolivia

La Procuraduría General del Estado confía en la deportación de Estados Unidos del exministro Arturo Murillo para que cumpla condena por los delitos de corrupción por los que se lo acusa. «El juez de Migración ya hubiera emitido una resolución respecto al estatus que va a tener el señor Murillo, estamos a la espera de que esa resolución sea notificada, estamos seguros de que la resolución que debería otorgarse es la deportación del señor Murillo», declaró el procurador Ricardo Condori. Murillo ocupó el cargo de ministro de Gobierno durante el gobierno de transición, periodo en el que cometió hechos de corrupción en la adquisición de material antimotines e incurrió en el lavado de activos en Estados Unidos, donde cumplió condena. «Considerando los antecedentes que tiene, no creemos posible que el Estado norteamericano pueda acoger a un ciudadano que cometió un delito en ese país y no es un delito menor, sino lavado de activos», sostuvo Condori. Murillo se encuentra bajo custodia de la autoridad migratoria.

Indicador de servicio de deuda sobre exportaciones llegó a 14,9%, el límite que recomiendan organismos internacionales

El servicio de la deuda externa sobre las exportaciones de Bolivia, a junio, llegó a 14,9%, el límite de sostenibilidad recomendado por organismos internacionales. El saldo de las obligaciones del país con organismos multilaterales de crédito, acreedores bilaterales y privados es de 13.805 millones de dólares, según datos del Banco Central de Bolivia (BCB). El ente emisor informó hace poco que el país canceló 764 millones de dólares por el servicio de la deuda externa, en el primer semestre del año, el 45% de lo programado para la gestión. Para analizar la sostenibilidad de la deuda externa pública, a nivel internacional se utilizan los siguientes indicadores establecidos en el Marco de Sostenibilidad de Deuda (MSD) del Banco Mundial (BM) y del Fondo Monetario Internacional (FMI): Saldo de la deuda externa con respecto al PIB (DE/PIB) con un umbral referencial del 40%. Servicio de deuda sobre las exportaciones (SD/Xbs) con un umbral referencial de 15%. Saldo de la deuda externa sobre las exportaciones (DE/Xbs) con un umbral referencial de 180%.

Gobierno mantiene clases a distancia en nueve municipios y condiciona retorno a la presencialidad según evolución de casos de sarampión

El viceministro de Educación Regular, Manuel Eudal Tejerina, informó este jueves por la tarde que de momento se mantendrá las clases con modalidad a distancia en nueve municipios del país donde se registran casos activos de sarampión y que el retorno a la presencialidad está sujeto a la evolución de los casos positivos. La decisión fue asumida tras recibir las recomendaciones del Comité Interinstitucional de Salud y Educación, con base en los reportes epidemiológicos de los Servicios Departamentales de Salud (Sedes). “Están autorizados a tomar las medidas correspondientes en función de la evolución de los casos. Si no hay incremento, los municipios podrán retornar a la modalidad presencial de forma inmediata, mientas se mantienen en modalidad a distancia en los municipios donde tenemos casos activos”, explicó el viceministro en conferencia de prensa. Mencionó que, si hasta mañana viernes se registra un incremento de casos en algún municipio, se activará de inmediato el cambio de modalidad.

Gobierno dice que panificadores no asistieron al diálogo por el pan y habla de retraso en la distribución de harina

El viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, informó que la dirigencia de los panificadores no asistió este jueves al diálogo convocado para tratar la distribución de harina subvencionada destinada a la producción de pan. El sector anunció un paro de 48 horas, argumentando la falta de insumos para elaborar el producto. “Lamentablemente pese a que, ellos (panificadores) argumentan que el Gobierno no les escucha, hemos cursado una nota oficial para que hoy junto con Emapa podamos analizar el tema de la harina, sin embargo, no se han presentado, entonces ellos tienen un intereses político”, informó Silva en entrevista con el canal estatal. Ante la medida de presión de los panificadores, la autoridad dice que la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) está distribuyendo harina subvencionada a los panificadores, pero con retraso. “Emapa nos hace conocer que en julio hubo una demora y retraso en la entrega de la harina, sin embargo, se está entregando y que el cupo para el mes de julio se está garantizando”, dijo.

Este jueves vence el plazo para el pago retroactivo del incremento salarial 2025

El Ministerio de Trabajo y Previsión Social recordó que este jueves 31 de julio vence el plazo para que las empresas y entidades del país cumplan con el pago retroactivo del incremento salarial correspondiente a la gestión 2025, en cumplimiento del Decreto Supremo N.º 5383. El viceministro de Empleo y Cooperativas, Gonzalo Zambrana, explicó que el incremento al Salario Mínimo Nacional (SMN) es del 10%, fijando el nuevo salario mínimo en Bs 2.750, y que se aplicará a los trabajadores del sector público y privado. Asimismo, se aprobó un aumento del 5% al haber básico para los sectores de salud, educación, Policía y Fuerzas Armadas. El reglamento de incremento salarial establece que el retroactivo debe calcularse desde el 1 de enero y cancelarse hasta este 31 de julio. Además, las empresas deben registrar la documentación correspondiente en el Registro Obligatorio del Empleador (ROE) para certificar el cumplimiento de la normativa. Zambrana advirtió que las empresas que incumplan con este pago se exponen a sanciones.

Transportistas piden la renuncia de autoridades de hidrocarburos para facilitar la importación

El transporte sindicalizado de la ciudad de El Alto pide la renuncia de un ministro y dos funcionarios del área de hidrocarburos para facilitar la importación de combustible sin intermediarios. «Queremos dar a conocer a la población y al país que estamos pidiendo la renuncia del presidente de Yacimientos, del ministro de Hidrocarburos y del director de la ANH, esa es la determinación del ampliado de las diferentes organizaciones sociales», afirmó el ejecutivo del transporte Reynaldo Luna. Los transportistas exigen que Armin Dorgathen deje YPFB, Alejandro Gallardo sea separado de Hidrocarburos, así como el director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Germán Jiménez. El sector afirmó que un grupo de empresarios está dispuesto a importar carburantes sin intermediarios. «Podemos dar clases de canasta familiar, repuestos, de todo, hemos pedido y reiteramos la denuncia (de presuntas irregularidades en la importación de carburantes) para hacer un contrato con los empresarios (que pueden internar combustible)», agregó Luna.

