Nelson Cox, uno de los abogados de Evo Morales, es investigado por el delito de ganancias ilícitas

Uno de los abogados de Evo Morales y exdefensor del Pueblo, Nelson Cox, es investigado por el presunto delito de ganancias ilícitas, informó el fiscal departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina.

“Está en un proceso investigativo bajo una denuncia que ha sido emitida por el Ministerio Público y está en proceso de investigación por lo que el suscrito fiscal solo tiene conocimiento que se lleva adelante una investigación. El delito (es) de legitimación de ganancias ilícitas”, afirmó Tejerina en conferencia de prensa.

Cox ejerció como defensor del Pueblo en Cochabamba y viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales durante el gobierno de Morales y como viceministro de Régimen Interior y Policía en la gestión de Luis Arce. Luego asumió la defensa del exmandatario

La denuncia fue calificada como falsa por Cox, quien aseguró que tiene fines políticos.

“He podido acceder a la denuncia, una denuncia por demás forzada porque es falsa de principio a fin. (…) A través de un hijo de vecino me presentan una denuncia de una situación inexistente de un delito no cometido y de algo que tiene simplemente ribetes políticos de afectación para que se me intente amedrentar y callar”, afirmó.

Cox informó que la audiencia sobre este caso fue suspendida para el 29 de julio.

El fiscal Tejerina aseguró que las investigaciones se realizan en el marco de lo que mandan las normas.

“Dentro del Ministerio Público cualquier investigación que se apertura tiene como fundamento esencial la ausencia de fueros o privilegios, no se juzga por la manera de pensar, el color de piel o manera de vestir. Se juzga en el marco de una noticia criminal. El Ministerio Público al recibir la existencia de una denuncia solamente ha hecho el procesamiento correspondiente”, afirmó Tejerina.

Según se conoció a finales de junio, la denuncia fue presentada por Ariel Zelada Rodríguez quien señaló que Cox durante su gestión como Defensor del Pueblo en Cochabamba habría adquirido inmuebles y vehículos con recursos provenientes de cobros irregulares.