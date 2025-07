NGP da vuelta a la página y ahora apunta a los comicios subnacionales con la mirada puesta en Jaime Dunn

Edgar Uriona anuncia que NGP se alista para las elecciones subnacionales de 2026 en la que se eligen alcaldes y gobernadores y busca que Jaime Dunn continúe en el proyecto político.

eju.tv / Video: No Mentirás

Edgar Uriona, jefe de Nueva Generación Patriótica (NGP) y ahora excandidato a la Vicepresidencia por esa fuerza, ha decidido dar la vuelta a la página en el caso de las elecciones generales.

«Es el sistema del Estado corrupto que siempre ha reinado en nuestro país por muchos años y es por eso que NGP es un riesgo para toda la rosca, dinosaurios, que tienen control desde hace más de 30 años, que se han apoderado de todo el sistema», afirmó el dirigente del partido que se retiró de los comicios de agosto.

«Es es el precio que tiene que pagar un partido nuevo, candidatos nuevos, que vienen con mucho compromiso, con la verdad y sobre todo con ideas fuertes, por eso han descalificado a Jaime», señaló.

Ahora, Uriona anuncia que la fuerza se alista para las elecciones subnacionales de 2026 en la que se eligen alcaldes y gobernadores y no pierde la esperanza de que Dunn siga acompañando el proyecto político.

«Muy probablemente podría ser parte de NGP, eso lo vamos a conversar más adelante, cuál va a ser la decisión de él y también de nuestro equipo», señaló Uriona, quien deja en manos del analista financiero la decisión de continuar en el proyecto político.

Dunn participó en NGP como invitado puesto que no está inscrito en esta fuerza.

«Me encantaría que sea parte de Nueva Generación Patriótica, somos un partido nuevo, nos gustaría seguir trabajando juntos incluso en las subnacionales, que ya vienen muy pronto», sostuvo.

Subnacionales

En ese marco, la dirigencia nacional se reúne para perfilar su participación en las elecciones subnacionales.

«Vamos a trabajar en forma conjunta a nivel nacional, ya estamos empezando con algunas reuniones departamentales para coordinar las subnacionales que ya está a la vuelta de la esquina», anunció.

En su primera incursión en política, Uriona enfrentó una serie de críticas por su conocimiento sobre las cifras de la economía del país y del Estado.

«Eso me hace mucho más fuerte, me estoy preparando mucho más para lo que venga, la política había sido muy cruel, yo no sabía que había tanta maldad, pues estoy aprendiendo y me están volviendo mucho más fuerte», señaló.

«Pero eso no me va a detener, voy a seguir adelante, tengo un compromiso con el país y no vamos a fallarles a todos los bolivianos que han confiado en nosotros», añadió.