Ningún candidato responde aún al llamado del MAS para conformar un bloque de unidad

¿El MAS corre el riesgo de perder su sigla? “Imposible”, dice Grover García, presidente de este partido

El presidente del Movimiento Al Socialismo (MAS), Grover García, informó este martes que, hasta la fecha, ninguna de las fuerzas políticas de izquierda convocadas por su partido respondió formalmente a su llamado para conformar un bloque de unidad de cara a las elecciones generales del próximo 17 de agosto. No obstante, aseguró que hay negociaciones en curso.

En una entrevista con Correo del Sur Radio (FM 90.1 y AM 980), García señaló que, pese al llamado que hizo el sábado pasado, no recibió hasta el momento una respuesta concreta por parte de ninguno de sus posibles aliados. “Hasta este momento, ninguno de los que hemos convocado todavía no han dado alguna señal”, afirmó.

Respecto a si la unidad debería consolidarse bajo el liderazgo de Andrónico Rodríguez, García evitó adelantar criterio. “Es prematuro adelantar, decir a la cabeza de quién. Entendemos de que de esa reunión tendría que salir una unidad bien clara, una unidad responsable”, sostuvo.

Consultado sobre si hay negociaciones en curso, dijo que “existen algunas decisiones de algunos voceros de los partidos o movimientos políticos de izquierda. Sin embargo, no está consolidado todavía”.

García también descartó que el MAS vaya a perder su personalidad jurídica, si no se consigue conformar un bloque de unidad. “¡Ah, no, no, imposible! No corremos el riesgo de perder la sigla. El MAS tiene un porcentaje bueno, tenemos casi un millón de militantes”, aseguró, y añadió que el llamado de unidad de su partido no es una medida tomada por desesperación.

Aclaró que el objetivo es evitar que el voto de izquierda se divida. “Lo único que queremos es que no se distribuya los votos, más bien se consolide los votos”, explicó.

Por último, consultado sobre si el candidato del MAS estaría dispuesto a dar un paso al costado para facilitar un acuerdo, García sostuvo que en una negociación de este tipo todos deben mostrar flexibilidad por el bien del país. “Mire, en este caso, cuando se trata por el país, se tiene que sacrificar candidatos”, declaró, aunque matizó que sería inmaduro anticipar quién debería declinar.

García convocó para este jueves a Eva Copa (Morena), Andrónico Rodríguez (Alianza Popular), Eduardo Del Castillo (MAS) y a los delegados de Evo Morales a una reunión, con el objetivo de conformar un bloque de unidad de la izquierda ante el bajo apoyo del electorado a los candidatos de izquierda, según las encuestas.