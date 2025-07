“No necesitamos créditos, necesitamos cambiar nuestro modelo económico”, marca la Cadex en el foro con candidatos

Dentro del Conversatorio “Construyendo Nuestra Economía”, que reúne a candidatos y expertos en comercio exterior, el presidente de la Cámara de Exportadores, Oswaldo Barriga, propuso un pacto con el que se logre levantar “con cariño a la Patria”, pero “con normas que tengan transparencia”.

“No necesitamos créditos, necesitamos cambiar nuestro modelo económico, definitivamente”, dijo Barriga ante el público, al plantear un plan basado en ocho ejes que incluyen el desarrollo sostenible, diversificación productiva, la inclusión social y la estabilidad macroeconomía. “Ya no mas bandas y cupos, eso no esta generando contrabando”, remarcó.

En ese contexto, “se debe construir una economía entre todos, no podemos pretender que quien gane lo haga solo”, dijo el directivo al acotar que el trabajo de los asambleístas será clave pues con ellos se podrá desarrollar políticas de Estado que beneficien a la población en su conjunto.

Destacó además que el sector genera cada año $us 12.000 millones (22% del PIB), cifra que puede duplicarse con reglas claras, al igual que el 45% del empleo formal, además que se “llegamos a 144 países a pesar de las trabas, burocracia y bloqueos”.

“Tenemos que tener las condiciones de desarrollo, pero qué vivimos, bloqueos, falta de biotecnología y condiciones para ser más competitivos, problemas para acceder a puertos, dificultades para el manejo de dólares, falta de combustible y, además de eso, un ‘ahogamiento’ de entidades del Estado, como Impuestos Nacionales”, dijo.

El encuentro se realiza este miércoles 9 de julio y es transmitido en vivo desde las 9:00 a través de UNITEL.BO y sus plataformas digitales y tiene la presencia de Samuel Doria Medina, que postula a la Presidencia por alianza Unidad, además de los candidatos a la Vicepresidencia Mariana Rodríguez, de alianza Popular, Juan Carlos Medrano, de Súmate-APB y Branko Marinkovic, candidato a senador por alianza Libre.