“No vemos acción del gobierno frente a declaraciones de Ruth Nina”, dice Nayar

La diputada de Comunidad Ciudadana (CC) presentó una denuncia penal contra Ruth Nina, quien afirmó que el día de las elecciones «se contarán muertos».

Milen Saavedra

Fuente: Que no me pierda/Red Uno

La diputada de Comunidad Ciudadana (CC), Luisa Nayar, calificó las declaraciones de la dirigente Ruth Nina como «temerarias», ya que afecta a la democracia y vulnerabilidad de las instituciones, al hablar de derramamiento de sangre y pérdida de vidas humanas.

En ese sentido, presentó una denuncia penal contra Nina por los delitos de instigación pública a delinquir y amenazas. Asimismo, indicó que presentará otra denuncia por la comisión de delitos electorales; coacción electoral y obstaculización de procesos electorales. Entonces, pidió medidas cautelares de detención preventiva para que no «se escape del país» o «quede en la impunidad». «Es lamentable que esta señora, Evo Morales y todos sus acólitos estén buscando convertirnos en Ecuador, Colombia o México donde sus procesos electorales están manchados de sangre», afirmó Nayar en Que No Me Pierda.

Sobre que Nina denunció acoso político, por las reacciones a sus declaraciones, Nayar respondió que su rol como parlamentaria es precautelar la vida de las familias bolivianas, la democracia y el estado de Derecho. Comentó que es la principal «escudera» del expresidente Evo Morales, su ahora aliado. «Cree que, por el hecho de ser mujer, puede ir profesando este tipo de declaraciones. Está totalmente equivocada, alejada de la realidad. Es inadmisible que haya producido este tipo de declaraciones que buscan manchar de sangre este proceso de las elecciones, para cubrir el capricho de un dictador y pedófilo como es Evo Morales», agregó.

Para la diputada, las palabras de Nina son condenables, al igual que los hechos que derivaron en seis personas asesinadas durante los bloqueos de carreteras por parte de sectores ‘evistas’. «Esto no puede ser consentido, pero hay una benevolencia por parte del gobierno nacional, que, cuando suceden este tipo de acciones, miran hacia un costado. Tristemente, hasta ahora no hemos visto ninguna acción por parte del gobierno de Luis Arce para evitar que esta situación se siga reproduciendo», afirmó.

Comentó que no es normal que haya este tipo de amenazas en este contexto crítico boliviano, poniendo en riesgo las elecciones. «Ahora, corresponde que el Ministerio Público, la Policía Boliviana y el Órgano Judicial lleven adelante todas las medidas necesarias para sancionar a estos delincuentes que promueven este tipo de hechos y precautelar el proceso de las elecciones», añadió.

Nayar apuntó que no es la primera vez que allegados a Morales amenazan el proceso electoral. «Busca volver al poder, no puede volver a ser candidato. Está totalmente desubicado, no lo entiende y quiere seguir gestionando este tipo de situaciones», dijo.

Asimismo, comentó que el presidente Luis Arce indicó que no podía garantizar los recursos económicos para las elecciones generales. «Me deja una cuestionante inmensa si es que el evismo y el arcismo no estarán, por debajo de la mesa, buscando suspender las elecciones. La ciudadanía debe estar atenta», complementó.