Panificadores de Cochabamba señalan que hay subvención irregular de harina y se afecta a la producción de pan

El sector se ha mostrado preocupado por la situación, ya que afirman que el Gobierno no está cumpliendo con la dotación de este producto para la elaboración del pan

Dayana Baya

Fuente: Unitel

Los panificadores de Cochabamba, una vez más están en emergencia y denuncian que el Gobierno, a través de Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), no les entrega la subvención de harina desde hace más de un mes.

“En Cochabamba por ejemplo, es casi un 20% que se sigue debiendo del mes de junio, estamos ya a 28 de julio y apenas una cosa de 2.000 y algo de sacos se ha entregado, ya es casi un mes”, indicó José Mamani, representante de los panificadores.

[Foto: UNITEL] / Producción de pan

Mamani afirma que ante el incumplimiento del Gobierno, el sector se ha visto obligado a tener que comprar harina exportada, lo que les implica un gasto extra, ya que también tienen que adquirir el resto de los insumos para la elaboración del pan.

“Ahora me preguntarán, si no están entregando, ¿cómo están produciendo?, pues porque el compañero, el socio panificador está comprando la harina argentina, ha bajado poco (el precio), pero no es mucho, eso también implica su levadura, su manteca, azúcar”, señaló.