Pese al anuncio de Arias, el Concejo realizará sesión de honor por efeméride de La Paz

El concejal Javier Escalier confirmó este lunes que el Concejo Municipal de La Paz realizará la tradicional sesión de honor por la efeméride de La Paz, pese a las amenazas públicas del alcalde Iván Arias de suspender el acto conmemorativo y cambiarlo por otra actividad.

El acto está previsto para el martes 15 de julio a las 10.00 en el Palacio Consistorial.

“El alcalde no tiene autoridad para impedir una atribución exclusiva del Concejo Municipal de La Paz. Convocar a la sesión de honor es competencia del órgano legislativo, y el ejecutivo debe respetar la independencia institucional”, afirmó Escalier.

La sesión, que forma parte de los actos protocolares más importantes de julio, espera tener la presencia de autoridades e invitados y hasta el propio alcalde y concejales de su bancada a quienes también se les enviará las invitaciones.

LECTURA DE LA PROCLAMA

La lectura de la Proclama de la Junta Tuitiva también estará a cargo del secretario del Concejo, Lucio Quispe.

Escalier subrayó que la actual directiva del Concejo fue electa de forma legal y que el alcalde no puede desconocerla a su elección.

“Es como si el presidente desconociera a Andrónico Rodríguez en la presidencia del Senado solo porque no consiguió imponer a su candidato. Eso sería inaceptable, y lo mismo ocurre aquí”, mencionó Escalier.

El pasado 27 de junio, en una accidentada sesión plenaria, Lourdes Chambilla fue ratificada como presidenta del Concejo, mientras que Lucio Quispe asumió la secretaría. La nueva elección se realizó en cumplimiento del fallo de la Sala Constitucional Cuarta, que exigía la participación de los once concejales para elegir a la directiva.

“Estuvimos los once concejales, se cumplió el fallo. Pero eso no significa que un juez pueda imponernos por quién votar. La democracia no se impone, se ejerce”, dijo Escalier.

La semana pasada, el alcalde Iván Arias declaró públicamente que no se llevaría a cabo la sesión de honor, alegando que la directiva encabezada por Chambilla era “ilegal”.

Acusó a los concejales de “no hacer nada”. “Les tendí la mano, pero no quisieron. Por eso, ni sesión de honor van a poder hacer”, dijo Arias a los medios de comunicación y señaló que para reemplazar la actividad se organiza la “Gala del Bicentenario”.

Escalier aseguró que “no le corresponde al alcalde definir la validez de una directiva. Es atribución del pleno del Concejo. La ciudadanía merece respeto institucional, no amenazas ni manipulaciones”.

El concejal también lamentó que la crisis política se produzca en el mes más importante para la ciudad.

“Estamos en julio, y no hay obras. El regalo para los paceños ha sido el aumento del pasaje, la falta de control del pan, y precios de alimentos en alza. En vez de gestión, tenemos conflictos internos impulsados por el Ejecutivo”.