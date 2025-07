Pofoma secuestra un erizo que era trasladado en un bus por una joven que llegó desde Perú

Personal de Pofoma llegó hasta la Terminal de Buses de Cochabamba luego de ser alertado por los miembros de una empresa de transporte. La joven fue retenida.

Una joven fue sorprendida trayendo consigo un erizo, el cual llevaba dentro de un bolso a bordo de un bus que llegó de La Paz al departamento de Cochabamba, por lo que las autoridades intervinieron.

Según señaló la Policía Forestal y de Preservación del Medio Ambiente (Pofoma) recibió la alerta de parte de los mismos encargados de la flota, quienes se percataron de la presencia del animalito.

Los efectivos llegaron hasta la Terminal de Buses en Cochabamba y realizaron la intervención donde procedieron a secuestrar al erizo colocándolo en una jaula con fines investigativos.

[Foto: Jurgen Guzmán – UNITEL] / Personal de Pofoma secuestro al animalito y se llevó a la joven

“De acuerdo a la Ley 1525, en su artículo 223 indica que está prohibido la introducción de cualquier animal hacia la fauna silvestre, ya que afecta el introducir otro tipo de animales que sean exóticos”, indicó un efectivo a UNITEL.

Por su parte, la joven que tenía en su custodia a este animalito, afirmó que lo trajo desde Perú y que no sabía que estaba prohibido su traslado.

“Desde Perú, soy de allá y no nos dijeron nada (de que estaba prohibido), estaba en un bolso, no hacía nada. Simplemente pensábamos traerlo porque no hay nadie que lo cuide allá (en Perú)”, manifestó la joven entre lágrima.