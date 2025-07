¿Por qué Trump desclasificó los archivos de Martin Luther King Jr. pese al rechazo de la familia?

Fuente: https://actualidad.rt.com

Los registros federales sobre la investigación del asesinato del activista estadounidense Martin Luther King Jr. fueron publicados este lunes en el sitio web de los Archivos Nacionales de EE.UU. La Administración del presidente Donald Trump calificó la divulgación de estos documentos como un triunfo de la transparencia.

La decisión se tomó pese a la oposición de algunos familiares del líder más destacado del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, asesinado a tiros en la ciudad de Memphis (Tennessee) el 4 de abril de 1968.

En un comunicado, la familia King señaló que la publicación de los archivos «ha sido un tema de interés desde hace décadas, que ha cautivado la curiosidad pública». No obstante, enfatizaron que los registros deben analizarse «en su contexto histórico completo», ya que Martin Luther «fue objeto de una campaña de desinformación y vigilancia invasiva, depredadora y profundamente perturbadora» dirigida por Edgar Hoover, entonces director del FBI.

¿Desviar la atención?

La Administración Nacional de Archivos y Registros de EE.UU. aclaró que la divulgación de los documentos sobre la muerte de King responde a una orden ejecutiva emitida en enero por Trump.

Sin embargo, la divulgación, realizada sin previo aviso, tiene lugar en un momento en el que el presidente y funcionarios de la Casa Blanca están tratando de desviar la atención sobre el manejo de los archivos del empresario Jeffrey Epstein, quien murió en prisión en 2019 mientras esperaba su juicio.

Al respecto, Bernice King, hija del activista social, ha pedido al Gobierno que «ahora revisen los archivos de Epstein».

Anteriormente, el mandatario solicitó a la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, y a la fiscal general, Pam Bondi, que se coordinaran con otros funcionarios para revisar los registros relacionados con el homicidio de King.

Estaba previsto que los archivos permanecieran sellados hasta 2027, pero en junio los abogados del Departamento de Justicia pidieron a un juez federal que levantara la restricción antes de su fecha de vencimiento.

Pocas novedades

Los archivos conforman una colección de documentos del FBI y recortes de prensa recopilados durante décadas, que incluyen informes redactados para las investigaciones del caso llevadas a cabo en 1976 por la agencia y en 1979 por el Comité Selecto de la Cámara de Representantes sobre Asesinatos.

Según de The New York Times, varios historiadores especializados en la figura de King indicaron que los documentos ofrecen pocas revelaciones novedosas acerca de su asesinato. También destacaron que los registros publicados no incluyen las grabaciones de escuchas telefónicas realizadas a King por el FBI ni otros materiales que siguen clasificados por una orden judicial hasta 2027.