¿Qué es el controvertido “tratamiento de princesa” y por qué la Generación Z está obsesionada con él?

Estamos acostumbrados a ver noviazgos de la alta sociedad a la antigua usanza en series como Bridgerton , Los Bucaneros y La Edad Dorada.

Pero ahora la fascinación por la caballerosidad de estos dramas de época se ha transformado en el fenómeno de redes sociales favorito de la Generación Z , uno que está ganando terreno rápidamente: el «tratamiento de princesa».

Esta nueva tendencia en las relaciones se refiere a varios gestos supuestamente dignos de cuentos de hadas realizados por las parejas de las mujeres , incluidos (pero no limitados a) café en la cama, flores todos los viernes, una manicura pagada por su pareja y puertas abiertas para usted.

En las publicaciones en las redes sociales, el trato de princesa a menudo se contrasta con el «mínimo indispensable» (piense en: expectativas básicas de comunicación y recordar cumpleaños).

Y, por supuesto, este tratamiento es extremadamente «clickable»: las plataformas de redes sociales han convertido cada vez más los actos privados de afecto en demostraciones públicas.

Pero ¿qué tan saludable es esto? Parte modales, parte aspiración sentimental, parte fantasía: ¿es el trato de princesa empoderante, una mera distracción o una forma siniestra de «tradicionalismo» exagerado hacia el rol de esposa?

Casi 130.000 publicaciones en Instagram están reunidas bajo el hashtag #princesstreatment.

En el centro de esta tendencia se encuentra la influencer Courtney Palmer, residente en Utah y autoproclamada «princesa del hogar». Su TikTok, con 7,6 millones de visualizaciones, describe las controvertidas expectativas que tiene de su pareja. «En un restaurante con mi marido, no hablo con la recepcionista, no abro la puerta ni pido la comida».

Algunos críticos han sugerido que esto se asemeja más al comportamiento de un prisionero que al de una princesa.

Emma Beddington, del periódico británico The Guardian, lo calificó de «emético» y «perturbador». Sin embargo, el trato que recibió la princesa está causando revuelo, especialmente en Estados Unidos.

«En una época en la que las relaciones pueden parecer transaccionales y a menudo confusas, el romance a la antigua se siente especial», dice Myka Meier, una de las principales influencers de etiqueta de Instagram.

Para Meier, que tiene más de 650.000 seguidores en Instagram, el trato de princesa tiene menos que ver con el materialismo y más con la atención emocional.

«La fantasía de ser ‘arrastrado’ se basa en un deseo universal de refinamiento, respeto e intencionalidad», explica Meier a la BBC.

Con una nueva película de Downton Abbey que se estrenará en septiembre, y la heroína de la nueva serie de Netflix de Lena Dunham, Too Much , fantaseando con ser cortejada por un pretendiente al estilo del Sr. Darcy, no se puede negar el interés actual en las representaciones del romance a la antigua usanza de la alta sociedad.

Las series antes mencionadas Bridgerton , The Buccaneers y The Gilded Age , sin mencionar The Crown , han reavivado el interés por el coqueteo a la antigua usanza y han hecho accesible a las audiencias de streaming una versión romantizada del cortejo histórico de la alta sociedad.

Estos dramas de época han influido «por completo» en la etiqueta de los espectadores en las citas, afirma el experto en etiqueta Daniel Post Senning, autor de » Manners in a Digital World» . » Nuestras historias influyen en cómo interpretamos nuestras emociones», afirma Senning, tataranieto de la autora estadounidense de modales Emily Post.

Cómo Estados Unidos se enamoró de los cuentos de hadas

A pesar de liberarse de la condición de súbdito hace casi 250 años, los estadounidenses siempre han sentido fascinación por la realeza. Cuando la reina Victoria fue coronada en 1837, la «fiebre Victoria» se apoderó de Estados Unidos; las mujeres estadounidenses querían saberlo todo sobre ella, incluso sus botas Chelsea, afirma Arianne Chernock, profesora de historia de la Universidad de Boston.

A mediados del siglo XX, la película animada de Disney, Cenicienta, y la coronación televisada de la reina Isabel II ayudaron a popularizar aún más a las mujeres de la realeza.

¿Y hoy? «Los estadounidenses se interesan por la realeza en los siglos XX y XXI porque se han convertido en actores dentro de la familia real», declara Chernock a la BBC.

En 1936, Wallis Simpson, una socialité divorciada nacida en Pensilvania, se vio en el centro de una crisis constitucional cuando el rey Eduardo VIII abdicó para casarse con ella. Décadas más tarde, el matrimonio del príncipe Harry con la californiana Meghan Markle (ahora duquesa de Sussex) reavivó el interés por Estados Unidos.

Y, según Chernock, la princesa Diana, aunque británica, se convirtió en «la princesa del pueblo» al otro lado del Atlántico por su labor humanitaria y su celebridad.

«Diana tenía muchísimos seguidores en Estados Unidos», añade Chernock. «De hecho, incluso consideró mudarse a Estados Unidos porque siempre se sintió más apoyada aquí».

Según ella, muchos estadounidenses sienten fascinación por la realeza precisamente porque no les pertenece. La monarquía se cierne sobre las disputas políticas en Estados Unidos como una fantasía.

«Las reinas y princesas aportan esa fusión entre lo privado y lo público que no tienen las mujeres en Estados Unidos, con una seriedad y un rol político que no es comparable al de nuestras celebridades estadounidenses», afirma.

A medida que el mundo ha migrado a los medios en línea y a las plataformas de redes sociales, la fascinación del público por las vidas de los ricos y la realeza (tanto como figuras reales como personajes ficticios) ha crecido.

Sin embargo, mientras que las representaciones ficticias y los influencers de las redes sociales se centran en la opulencia y la comodidad, las princesas de la vida real también tienen un tremendo poder blando , lo que les permite ser actores importantes cuando se trata de diplomacia.

«Ser princesa es mucho trabajo», argumenta Chernock.

¿Empoderamiento o regresión con nueva marca?

Por lo tanto, «Princesesco» es un término algo engañoso. Más que describir el estilo de vida de una princesa, parece ser la interpretación que las redes sociales dan a la caballerosidad, afirma Senning.

En su contexto medieval original, la caballería proviene de un sistema de caballería con un código de conducta.

Pero en la historia moderna, la caballerosidad se refiere al comportamiento tradicional y cortés de los hombres hacia las mujeres, que según algunos estudiosos refuerza los roles de género tradicionales y es una manifestación del «patriarcado benévolo».

Por otro lado, dice Meier, actos sencillos como acercar una silla o acompañar a alguien a casa pueden dejar claro que te importa tu pareja o pretendiente. «La formalidad suaviza un poco las cosas, da espacio para la apreciación y añade un toque de magia», argumenta.

¿Es entonces suficientemente inofensivo? La aparición del título de princesa ha suscitado un nuevo debate, pero Chernock afirma que la discusión no es nueva. La sociedad ha utilizado desde hace mucho tiempo el tema de la princesa para explorar ideas de feminidad y decoro.

«[El debate sobre el trato de princesa] es un referéndum sobre el papel de la mujer en la sociedad, y nunca habrá una perspectiva única al respecto», afirma.

El debate es el último de una serie de discursos sobre relaciones con un fuerte componente de género, y sigue los pasos de la ola de las llamadas esposas tradicionales del verano pasado .

Las esposas tradicionales, o mujeres que adoptan y promueven los roles de género tradicionales, han cautivado a sus seguidores con representaciones nostálgicas (a menudo rubias y bucólicas) de la vida doméstica.

El atractivo similar a la nostalgia del trato de princesa desató un debate sobre el poder. ¿Por qué conformarse con la tiara cuando se puede exigir el «trato de reina»?

Quizás, para quienes se inclinan por la vida tradicional de esposa, lo atractivo es la pasividad implícita del rol de princesa. El título de reina tiene una connotación «cargada y política», sugiere Chernock, mientras que la princesa es retratada a través de la visión optimista de la juventud, el romance y la fantasía de Disney.

Y aunque el tratamiento de las princesas puede parecer una reelaboración de los roles de género retrógrados, Chernock señala que, en cierto nivel, el atractivo de las princesas surge de su fuerza.

«Cuando las niñas juegan a ser princesas, buscan permiso para estar a cargo», afirma.

O quizás no necesitan permiso. Después de todo, si son las mujeres las que publican sobre el trato de princesa, ¿no son ellas las que mandan?

Lea el informe completo (en inglés) en el sitio web de BBC Culture .