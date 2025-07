Ruth Nina: «Todos los que nos denuncian tienen vínculos con narcotraficantes, terroristas y delincuentes»

Además, Nina cuestionó la legalidad del proceso en su contra. “Esto es una verdadera persecución penal. Se está demostrando claramente con todas las actuaciones ilegales e irregulares: notificaciones express en dos horas, citaciones sin fundamento y vulneración a mis derechos constitucionales”, declaró.

eju.tv / Video: Gigavisión

La vocera de lo que fue el Partido de Acción Nacional Boliviano (Pan-Bol), Ruth Nina, denunció este martes una presunta persecución judicial en su contra y acusó a quienes la denuncian de tener presuntos vínculos con el narcotráfico, el terrorismo y actividades delictivas. La dirigente se pronunció tras conocer la nueva citación emitida por la Fiscalía de Cochabamba para que preste su declaración informativa este jueves 24 de julio, a las 09:00, en instalaciones de la Fiscalía Especializada.

«No soy terrorista. No pertenezco a la familia de Luisa Nayar, quien me ha denunciado. Esta señora, diputada, proviene de una familia vinculada con el narcotráfico y el terrorismo. Es su sobrina quien presenta la denuncia en mi contra. Imagínense: delincuentes denunciando a una ciudadana de a pie, que nunca ha tenido antecedentes penales», aseveró Nina, quien tiene un proceso abierto por sus polémicas declaraciones durante la campaña electoral, en las que afirmó que “se contarían muertos y no votos” en las próximas elecciones del 17 de agosto.

Además, Nina cuestionó la legalidad del proceso en su contra. “Esto es una verdadera persecución penal. Se está demostrando claramente con todas las actuaciones ilegales e irregulares: notificaciones express en dos horas, citaciones sin fundamento y vulneración a mis derechos constitucionales”, declaró. También observó que se la convoque a declarar en el municipio de Cercado, cuando los hechos investigados ocurrieron en Shinahota, en el trópico cochabambino.

“¿Dónde se ha visto que el fiscal y la Policía actúen por encima de una autoridad judicial? No soy terrorista ni narcotraficante. No tengo antecedentes penales y jamás me he escondido. Me acusan personas que deberían estar rindiendo cuentas ante la justicia y no persiguiendo a una mujer que lucha por la democracia”, cuestionó, asegurando que se presentará a la citación, pero que se reserva el derecho de impugnar la legalidad del proceso.

La declaración debía realizarse la anterior semana, pero, Nina solicitó cancelar la citación con el argumento de que un juzgado del Cercado había decidido declinar competencia y enviar el caso a Shinahota.