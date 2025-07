Santa Cruz marchará «en defensa del voto y la democracia» en el aniversario de la bandera cruceña

La concentración será a las 17.30 horas en la plaza del Estudiante, de donde partirá hacia la plaza 24 de Septiembre.

El Comité Cívico Pro Santa Cruz convocó a una marcha para este jueves, 24 de julio, con el fin de exigir el respeto a la fecha de las elecciones y la defensa de la democracia. La movilización, que coincide con el 161 aniversario de la Bandera Cruceña, partirá a las 17:30 horas desde la Plaza del Estudiante y busca sumar el apoyo de diversos sectores ante la preocupación por la posible postergación de los comicios.

«Son 161 años de la bandera cruceña. Estaremos a las 7 de la mañana izando la bandera en la plaza 24 de septiembre ante el abandono de las autoridades, que se han olvidado que estos actos tan importantes deberían hacerse en nuestra Plaza de Armas. Nosotros como cívicos, como ciudadanos, estaremos llenando ese vacío e izaremos nuestra bandera cruceña», afirmó el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis.

La movilización estaba programada para el martes, pero se modificó la convocatoria.

«Es por dos motivos, uno, el aniversario y que podamos salir todos a flamear nuestra bandera; y el segundo porque de la provincia, de otros sectores que también son alejados del centro de la ciudad, quieren participar. El fin de semana, tuvimos reuniones de directorio, analizamos y vimos que es lo más conveniente para todos los que nos sentimos afectados por la posibilidad de que se posterguen las elecciones, que algunos actores quieran empañar el acto eleccionario y hacer que se prorrogue el calendario electoral. Hemos decidido salir juntos el 24, sectores como la Universidad Gabriel René Moreno, con estudiantes, docentes y administrativos; el sector salud completo, también el comité multisectorial, que han venido desde otros departamentos a darnos el apoyo», detalló.

«Las elecciones están en riesgo. Los autoprorrogados pretenden que se aprueben, que se permitan denuncias ya fuera de tiempo. El gobierno central permite que el terrorista Evo Morales actúe como quiera, que sus acólitos salgan a decir que vamos a contar muertos en vez de contar votos. Echa la culpa de todo lo que está pasando, de todos los males que ha generado el Movimiento Al Socialismo, a los préstamos. Arce salió a decir que no garantiza que haya el dinero. Entonces, no garantiza que vaya a haber elecciones y eso no podemos permitir los ciudadanos. Con seguridad que esta es la elección más esperada de la historia de Bolivia y el 17 de agosto tendrán que haber elecciones nacionales y ahí escogeremos un nuevo rumbo del país», agregó.

Cochamanidis pidió a los participantes llevar banderas bolivianas, cruceñas y blancas. «No están permitidas ninguna bandera de partidos políticos, porque esto es una lucha de los ciudadanos, de los que de verdad estamos defendiendo la democracia, defendiendo que tengamos las elecciones, que cuidemos el voto el 17 de agosto, que podamos ser veedores donde podamos, que quienes hayan salido electos jurados por el Órgano Electoral que asuman esa responsabilidad. En todos los espacios tenemos que proteger nuestro voto para que podamos cambiar el país para que podamos buscar un nuevo rumbo», complementó.