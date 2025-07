Santa Cruz: Suben precios de los medicamentos contra el cáncer y entrega se retrasa en hospitales, lamenta dirigente de pacientes

La dirigenta de los pacientes con cáncer, Roxana Velasco, denuncia que por la variación de los precios, hubo demora en la compra de medicamentos públicos y estima que recién comenzarán a llegar los productos

Fuente: Unitel

Velasco indicó que este viernes en la mañana aún no llega el nuevo lote de medicamentos al hospital Oncológico, pero se espera que la entrega se concrete en las próximas horas.

Precisó que entre los medicamentos que llegarán este viernes está la morfina, que forman parte de una compra menor rápida para no tener desabastecidos más tiempo a los pacientes.

Agregó que el hospital se vio obligado a hacer varias compras menores este año, pero “lastimosamente no se ha podido cubrir con el cupo tan grande de pacientes que hay”. En esta línea dijo que hasta la anterior semana no había medicamentos para la quimioterapia en el Oncológico, por lo que los pacientes tuvieron que cubrir los costos para no suspender sus tratamientos.

Precisó que hay medicamentos que subieron un 50% otros un 60%, pero ya todos fueron actualizados en su precio referencial, por lo que se pudo hacer la adquisición, aunque falta la entrega en el hospital.