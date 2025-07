Sarampión en La Paz: Padres piden ampliar el rango de vacunación hasta los 18 años para evitar clases virtuales

Según un balance general, los padres de familia dicen que, antes de las vacación de invierno, solo el 50% de los estudiantes participó en las clases a distancia, por varias razones.

“En las laderas y periféricas no hay señal de internet. Nosotros hemos evaluado que casi el 50% de los estudiantes no han entrado a las clases virtuales”, dijo el dirigente Carlos Ticona.

Los padres de familia señalan que no existen condiciones técnicas para implementar clases virtuales, ya que no todos los estudiantes tienen acceso a internet en sus hogares y mucho no tienen celulares personales.

De acuerdo a las autoridades, el retorno a clases fue programado para el 28 de julio en todos los colegios del país. Santa Cruz ya cumple su cuarta semana de vacaciones, mientras que las demás regiones ingresaron en la tercera.

Sin embargo, este miércoles, autoridades de salud y educativas sostendrán una reunión para determinar que ocurrirá en los departamentos del occidente. Las bajas temperaturas y los casos de sarampión serán evaluados para determinar el retorno a clases presenciales.