Se presupuesta $us 700.000 para el campo del Tahuichi, pero el dinero de la Conmebol aún no llegó, señala la Gobernación

Desde el ente departamental señalaron que es la Conmebol la que dispone de los recursos y su finalidad, dentro de las acciones que se llevan adelante para acondicionar el estadio para la final de la Copa Sudamericana.

Fuente: Unitel

A pesar de los contratiempos, Terceros aseguró que la final de la Copa Sudamericana se jugará en Santa Cruz

Para el acondicionamiento del campo de juego del estadio Tahuichi Aguilera se destinará poco más de $us 700.000 desde la Conmebol, pero hasta ahora el ente regional no ha desembolsado ningún recurso, indicaron desde la Gobernación de Santa Cruz, demora que afecta el cronograma de refacciones rumbo a la final de la Copa Sudamericana 2025, que se prevé realizar en ese escenario.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Hoy por hoy, nosotros no hemos recibido ningún recurso de la Conmebol”, afirmó Luis Fernando Terceros, director de Obras Públicas de la Gobernación, al explicar que el ente sudamericano del fútbol modificó el uso previsto de los fondos, redirigiéndolos a otras prioridades.

La Conmebol decidió que de los $us 2 millones comprometidos, cerca de $us 705.000 serán destinados al mantenimiento de la cancha y otros $us 338.886 a la provisión de reflectores LED, según la documentación enviada a la Gobernación, aspecto que altera el plan original acordado para mejoras de infraestructura, de acuerdo con el reporte de la institución cruceña.

“Sin duda que afecta”, respondió Terceros al ser consultado sobre si el nuevo destino de los fondos impacta el cronograma de ejecución, e indicó que esperan que la Conmebol “revea su posición y dé cumplimiento a lo comprometido”, ya que el presupuesto actual queda incompleto.

A pesar de los contratiempos, Terceros aseguró que la final de la Copa Sudamericana se jugará en Santa Cruz; Sin embargo, admitió que no se puede garantizar que el estadio alcance el 50% de avance exigido por la Conmebol para el 31 de julio, como fecha límite.

“El 31 de julio es una fecha que puede tener una variación de una semana más, una semana menos”, aclaró el director. Insistió en que no pueden ser condicionados por un límite horario exacto y aseguró que el avance actual “es de una semana o 10 días en positivo” respecto al cronograma.

Además, Terceros evitó profundizar en responsabilidades sobre la falta de desembolsos, señalando que es “un tema muy delicado”, aunque indicó que el retraso no es atribuible al gobierno nacional, sino a decisiones administrativas de la Conmebol.