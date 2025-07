Tras ataque de ferretero a familia, Alcaldía hace operativos para liberar aceras en El Alto

La ferretería del agresor fue clausurada y perdió su licencia de funcionamiento, además de que el responsable del hecho enfrenta un proceso por el ataque.

eju.tv / Video: Somos Uyuni

Luego del ataque del dueño de una ferretería a una familia que aparcó frente a su negocio, la Alcaldía de El Alto dio inicio a los operativos para liberar las aceras usadas por los comerciantes.

«El acceso a nuestra casa no da derecho a vender espacios (públicos), el piso de acera no es para el tema gremial, como sucede con los ferreteros, que llegaron a agredir a niños y familias, no es la primera vez que pasa, esto sucede cada día», lamentó el director de Atención Ciudadana de la municipalidad alteña, José Camayo.

La tarde del lunes 21 de julio, un hombre atacó un vehículo estacionado y rompió su parabrisas con un ladrillo. Dentro del motorizado se encontraban dos niños y su mascota. El incidente ocurrió en una calle de la zona Alto Lima.

«Toda persona que tenga su vivienda, de la pared hacia adentro es su propiedad personal, pero de la pared hacia afuera, la acera y el cordón de acera son espacios públicos y viales», detalló el funcionario edil.

Camayo explicó que la municipalidad alteña recibe con frecuencia denuncias por ocupación de espacios públicos con fines comerciales y añadió que hace operativos para liberar los espacios.

«Como municipalidad estamos obligados a defender los espacios municipales, hemos hecho diversos operativos para recuperar espacios, pero las mismas personas vuelven a ocupar con ladrillos y fierros», sostuvo el director.

La ferretería del agresor fue clausurada y perdió su licencia de funcionamiento, además de que el responsable del hecho enfrenta un proceso por el ataque.