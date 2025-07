Trump, «furioso y frustrado» por cómo su Administración maneja el caso Epstein

Fuente: https://actualidad.rt.com

El presidente de EE.UU., Donald Trump, está «furioso» y «cada vez más frustrado» por cómo su Administración maneja el «furor» causado por el caso del fallecido magnate financiero Jeffrey Epstein, acusado de liderar una red de trata de menores, y por el alcance de sus vínculos con el mandatario, informa The Washington Post, que se remite a fuentes con conocimiento del asunto.

«Esto es una distracción bastante importante«, recoge el medio las palabras de una persona cercana a la situación que describe la «exasperación» del mandatario tras semanas de tropiezos y sin una estrategia sostenible por parte de sus funcionarios, que «subestimaron la indignación» que suscita el caso Epstein y «esperaban» que la opinión pública «pasara página».

«Calcularon completamente mal el nivel de tensión que generaron», estimó el exfuncionario del Departamento de Justicia, Stephen A. Saltzburg. «Ahora parecen estar sumidos en el pánico, intentando cambiar de tema y dando tumbos en un esfuerzo por encontrarle sentido a lo que no lo tiene», afirmó.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Sin despidos, por ahora

Mientras, el propio Trump está molesto por el hecho de que el escándalo de Epstein monopolice los titulares y eclipse su agenda, señala WP. «¡Tuvimos los mejores seis meses de cualquier presidente en la historia de nuestro país y las noticias falsas solo quieren hablar del bulo de Jeffrey Epstein!», escribió Trump en sus redes sociales la semana pasada.

Pese a esta «frustración», el presidente ha optado por no despedir a ninguno de sus funcionarios involucrados, según dijo al medio otra persona cercana a Trump, para no llamar aún más la atención al caso. «No quiere crear un espectáculo mayor despidiendo a nadie«, sostuvo.

Una lista que ‘no existe’

La controversia en torno al caso Epstein fue alimentada por propios funcionarios de la Administración Trump que, en determinado momento, cambiaron radicalmente su postura el respecto.

Por ejemplo, antes de convertirse en vicepresidente de EE.UU., J.D. Vance, estuvo avivando las llamas en torno a la supuesta lista de clientes de Epstein. Incluso ya como compañero de fórmula de Trump, en octubre de 2024, Vance dijo: «En serio, necesitamos publicar la lista [de clientes] de Epstein. Es importante«.

Además, la fiscal general, Pam Bondi, afirmó el pasado mes de febrero que la lista de clientes del fallecido empresario estaba sobre su escritorio a la espera de su revisión. Sin embargo, actualmente, la postura oficial de la Administración Trump es que la lista de clientes de Epstein ni siquiera existe, algo que la misma Bondi declaró a primeros de julio.

En esta misma línea se pronuncian el Departamento de Justicia y el FBI, que concluyeron oficialmente que el financiero fallecido se suicidó en prisión en 2019 y que no existe una «lista de clientes» que pudiera ser divulgada.